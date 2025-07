Ministério da Pesca e Aquicultura se reúne com pescadores de Guaratuba 

Foto: Gustavo Aquino Arquivo do Correio do Litoral

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) promove uma reunião com pescadores de Guaratuba, a partir das 8h desta terça-feira (15), na Igreja Milagres de Jesus (Av. Patriarca, 1.444, no bairro Piçarras).

O encontro faz parte da agenda do Grupo de Trabalho da Tainha, coordenado pelo MPA. O GT da Tainha foi criado em 2023 e é composto por representantes de órgãos do governo federal, governos estaduais, entidades de pesca artesanal e industrial, além de um grupo técnico-científico.

As reuniões do GT incluem visitas técnicas a cidades onde a pesca da tainha é relevante, buscando o diálogo com pescadores e demais envolvidos na atividade.

As discussões e informações coletadas durante as visitas e reuniões são utilizadas para a elaboração de um relatório final, que servirá como base para as decisões sobre as próximas safras de pesca da tainha.

Todos os pescadores profissionais e o setor de pesca de Guaratuba podem participar.