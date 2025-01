DER flagrou 15 veículos de transporte clandestino na operação Verão

Fiscalização acontece nos principais acessos ao Litoral e Costa Oeste | foto: DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abordou 413 veículos de transporte intermunicipal de passageiros nas primeiras semanas da operação Verão Maior visando coibir o transporte irregular e clandestino.

Desse total, 54 foram notificados, e, destes, 15 estavam operando clandestinamente, sendo interrompidas suas atividades de imediato. De acordo como DER, “a prática do transporte clandestino coloca em risco não somente o passageiro, como também demais veículos, que dividem a pista com um transporte que não atende as exigências legais para circular, como ter inspeção mecânica acreditada em dia e seguro”.

Os agentes de fiscalização de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do DER/PR atuam em blitz nos principais postos rodoviários de acesso para o Litoral com apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná, e na Costa Oeste do Paraná com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O transporte interestadual de passageiros é fiscalizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Cidadãos podem utilizar o telefone 08000-41-01-58 para fazer denúncias sobre o transporte irregular de passageiros entre municípios, inclusive quanto a aplicativos que utilizam automóveis para este fim. Nenhum automóvel está autorizado a realizar transporte comercial de passageiros entre municípios no Paraná, não importando a forma em que este é contratado.

As atividades de fiscalização do DER/PR, por meio de sua Coordenadoria de Transporte Rodoviário Comercial, vão prosseguir nas duas regiões durante a alta temporada.

REGULAMENTAÇÃO

O DER/PR é responsável por administrar e fiscalizar o transporte comercial intermunicipal de passageiros no Estado, cujas empresas só podem operar caso atendam a todos os requerimentos na legislação vigente.

Isso inclui as linhas de transporte regular entre cidades, do tipo rodoviário e metropolitano (exceto pelas linhas da Região Metropolitana de Curitiba); e também o fretamento contínuo, como o transporte de trabalhadores e pacientes; e o fretamento eventual, que cobre todos os tipos de viagens para turismo.

O portal do DER/PR reúne informações sobre o transporte intermunicipal de passageiros para usuários e operadoras, inclusive consulta de empresas registradas, consulta de linhas e de horários, direitos dos usuários, legislação e estatísticas. Veja AQUI.