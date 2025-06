Aparelhos do Simepar vão prevenir deslizamentos na Estrada da Graciosa

Foto: Yuri A.F. Marcinik / Simepar

O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental) vai instalar 10 acelerômetros, 10 sensores de umidade do solo e 3 pluviômetros nos pontos mais críticos da Estrada da Graciosa (PR-410) para prevenir movimentação de terra nas encostas.

Um convênio para monitoramento foi firmado entre o Simepar e DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) e o serviço deverá estar ativo antes da próxima temporada de verão.

Nos próximos meses, a equipe do Simepar fará um estudo correlacionando o histórico de ocorrências de deslizamento de terra ao longo da estrada e o volume de chuvas nos locais afetados, para calcular o limiar de precipitação que dispara o movimento de massa. “Nem sempre um temporal isolado causa deslizamentos. Às vezes o deslizamento ocorre após um acúmulo de chuva ao longo de vários dias”, explica José Eduardo Gonçalves, gerente de Hidrologia do Simepar. Serão instalados sensores de umidade do solo para determinar o volume de água absorvido.

Os profissionais do Simepar também farão a instalação de três pluviômetros ao longo da estrada, para captar em tempo real o volume de chuva em cada um destes pontos, e dez estações para medição de movimento que foram desenvolvidas dentro da instituição. “O sistema de cada estação que será instalada terá um GPS, um microprocessador e um acelerômetro, que é um equipamento que possui sensores de movimento”, detalha Gonçalves.

Foto: DER/PR

Com os equipamentos instalados e o cálculo do limiar de chuva feito será possível fazer o monitoramento da região a partir da primavera, quando o movimento sentido litoral paranaense aumenta (pré-temporada de verão) e as chuvas ocorrem com mais frequência do que no inverno. “O inverno é um período mais seco, e a primavera e o verão têm acumulados mensais mais altos. Na primavera, outubro historicamente é um mês com chuva mais frequente, e no verão os acumulados são ainda mais altos”, afirma Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

Os meteorologistas, em escala de plantão 24 horas, utilizarão uma interface gráfica criada pela equipe de tecnologia do Simepar para emitir alertas para o DER/PR em tempo real em qualquer situação de emergência. Dessa forma o DER/PR poderá optar por interditar a rodovia antes do deslizamento ocorrer e iniciar rapidamente ações de contenção para proteger turistas e moradores da região.

“Realizamos grandes investimentos em anos anteriores para solucionar danos das chuvas na Estrada da Graciosa, e desde então estamos investindo na prevenção, com esse convênio com o Simepar sendo uma das ações mais amplas para monitorar as condições da região no dia a dia. Vamos garantir mais segurança para o usuário, e respostas ainda mais rápidas a escorregamentos de materiais e outras situações pontuais”, afirma o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

Mapeamento aéreo a laser

Obras na encosta da rodovia em maio de 2023, após deslizamentos | foto: Debura Aquino / Correio do Litoral

O DER/PR finalizou recentemente a avaliação de encostas da região da Estrada da Graciosa, utilizando inclusive mapeamento aéreo com laser, visando localizar todos os pontos de risco para futuros escorregamentos de material.

A iniciativa resultou na elaboração de 10 projetos para realizar obras de reforço e recuperação destes pontos de risco, prevenindo que sejam causados danos na pista. Em breve serão publicados os editais das três primeiras obras, abordando os locais que necessitam de intervenção primeiro.