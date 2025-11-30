Dezembro terá chuva abaixo da média e mais dias de sol em todas as regiões, prevê Simepar

Com maior predomínio de sol, as temperaturas podem ultrapassar máximas médias históricas entre 28°C e 30°C no Litoral

Final da primavera e começo do verão mais seco e quente, aponta a meteorologia | Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

A primavera tem sido chuvosa, mas a realidade pode mudar a partir de dezembro. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que o mês terá chuvas abaixo da média no Estado, e mais dias com predomínio de sol.

“A Oscilação Antártica, que favoreceu a passagem de frentes frias nos últimos dois meses, está enfraquecendo. Além disso, com a La Niña em atividade, a tendência é de termos um mês de dezembro mais seco do que os meses anteriores”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Com maior predomínio de sol, as temperaturas subirão mais. A temperatura média mais alta em dezembro, historicamente, é de 24°C a 26°C no extremo Oeste, atingindo cidades como Foz do Iguaçu, Santa Helena, Guaíra, Umuarama e Paranavaí. A mais baixa em dezembro, historicamente, fica na Região Metropolitana de Curitiba e em cidades como Palmas, General Carneiro e Guarapuava, na faixa de 18°C a 20°C.

A temperatura mínima média mais baixa historicamente em dezembro em todo o Estado fica entre Palmas, União da Vitória e Irati, de 14°C a 16°C. O amanhecer em dezembro historicamente é mais quente no Noroeste: entre Umuarama e Paranavaí as temperaturas mínimas médias ficam acima dos 20°C.

Já a temperatura máxima média historicamente em dezembro é mais alta em todo o extremo oeste, Noroeste e Norte Pioneiro, ultrapassando os 30°C. As máximas mais baixas historicamente em dezembro ficam na metade Sul do Estado, ficando entre 26°C e 28° na Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e Sul. No Litoral e das outras áreas do Interior, incluindo Londrina e Pato Branco, as temperaturas máximas médias ficam em dezembro historicamente entre 28°C e 30°C.

CHUVA – A média histórica de chuvas em dezembro é extremamente alta no Litoral, atingindo entre 250 mm e 300 mm. As cidades ao redor de Campo Mourão registram um acumulado médio histórico de chuvas em dezembro na faixa de 225 mm a 250 mm.

Maringá e Londrina têm um acumulado de chuvas histórico em dezembro entre 200 mm e 225 mm. Na Região Metropolitana de Curitiba e nas cidades próximas a São Miguel do Iguaçu, o volume de chuva em dezembro historicamente fica entre 125 mm e 150 mm. Nas outras regiões do interior, o volume é um pouco superior: entre 150 mm e 200 mm. A região onde menos chove no Paraná em dezembro, historicamente, fica ao redor de Antônio Olinto, com acumulados entre 100 e 125 mm.

Entretanto, a previsão aponta que, em todo o Estado, as estações não alcançarão a média de acumulado de chuva. “Dezembro marca a chegada do verão. É um mês com dias mais ensolarados, e este ano terá maior sequência de dias de tempo estável, com um regime de chuvas relacionado a este aquecimento: ocorrem pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite”, ressalta Kneib.

Início do verão

O verão de 2025 começa no dia 21 de dezembro, às 12h03. Nesta data ocorre o Solstício de Verão, ou seja, o dia em que o hemisfério Sul recebe maior incidência de luz solar no ano, por conta da inclinação do eixo da Terra. É o dia mais longo e a noite mais curta do ano.