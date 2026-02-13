Simepar divulga a previsão do tempo para o Carnaval

Entre sexta-feira e terça-feira (13 a 17), o Estado ficará com o tempo dividido: a metade norte terá tempo estável, e a metade sul ficará com pancadas isoladas de chuva de verão

Uma frente fria no começo e outra no fim do Carnaval devem impactar o tempo no Paraná nos próximos dias. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no período entre sexta-feira (13) e terça-feira (17), dias de muita chuva, Estado ficará com o tempo dividido: a metade norte terá tempo estável, e a metade sul ficará com pancadas isoladas de chuva de verão.

Apesar do nome, a frente fria é um fenômeno atmosférico que não traz necessariamente frio, mas sim chuva. Nesta sexta (13), uma frente se aproxima do Sul do Brasil e passa pelo Paraná, elevando o risco de temporais. A chuva deve iniciar no Oeste e no Sudoeste, antes de se espalhar pelo Estado. Os volumes de chuva devem ser mais expressivos entre o Leste e o Litoral paranaense.

As temperaturas terão declínio no Oeste. Cascavel, por exemplo, que vem registrando temperaturas acima de 31°C desde o dia 4 de fevereiro, terá máximas de 26°C nesta sexta, e 25°C no sábado, com aumento gradativo a partir de domingo. Com exceção do Oeste, no resto do estado o tempo segue abafado, mesmo com a chuva.

No sábado (14), o tempo segue chuvoso na metade sul do Paraná. Já na metade norte há previsão de pancadas de chuva irregulares, isoladas. “Para domingo e segunda-feira, chove mais na metade sul paranaense, mas de forma localizada. No norte a chuva fica mais restrita a pontos bem isolados mesmo, com predomínio de calor”, ressalta Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.

O tempo muda novamente na terça-feira (17), com a aproximação de uma nova frente fria. “As instabilidades voltam a predominar no estado devido ao ingresso de umidade em níveis médios da atmosfera, combinado com outra frente fria, que dessa vez passará um pouco mais distante do continente, próximo ao Litoral”, detalha Lizandro.

AVISO METEOROLÓGICO – O Boletim de Gestão de Riscos , elaborado pela equipe do Simepar em parceria com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, aponta nesta sexta-feira (13) risco alto no Leste, Sul e Sudoeste do Paraná, e moderado em todo o resto do Estado, para tempestades pontualmente intensas, chuva forte em curto espaço de tempo, intensas rajadas de vento, descargas elétricas atmosféricas e granizo localizado, que podem provocar queda de galhos, enxurradas, alagamentos, transbordamento de córregos, destelhamentos, danos em plantações, redução da visibilidade em estradas.

Há ainda um aviso específico para chuvas volumosas entre a tarde de sexta-feira (13) e madrugada do sábado (14), que pode provocar enxurradas, alagamentos, transbordamento de córregos, danos em plantações e redução da visibilidade em estradas.

Os acumulados podem chegar a volumes entre 140 mm e 200 mm em 24h na parte sul do Litoral, a volumes entre 100 mm e 140 mm na região próxima a Francisco Beltrão, nas cidades que fazem divisa com Santa Catarina e na faixa norte do Litoral, e a volumes entre 50 mm e 100 mm em todas as outras cidades da metade Sul do estado, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba, a região de Laranjeiras do Sul e de União da Vitória.

No sábado (14), há risco de tempestades pontualmente intensas, chuva forte em curto espaço de tempo, rajadas de vento, descargas elétricas atmosféricas e granizo localizado, que podem provocar queda de galhos, alagamentos, destelhamentos, danos em plantações, e redução da visibilidade em estradas.

O risco é alto no extremo sul do Litoral paranaense, passando pelo sul da Região Metropolitana de Curitiba até União da Vitória. Está fora de risco a região Nordeste, o Norte tem risco baixo, e o resto do Estado tem risco moderado.

No domingo (15), todo o Litoral está em risco alto e a metade sul do Paraná em risco moderado. Uma parte da metade norte está em risco baixo, incluindo Umuarama e Campo Mourão. O extremo norte, incluindo Maringá e Londrina e as cidades que fazem divisa com São Paulo, está fora de risco.

Na segunda-feira (16), o Oeste e o Norte estão fora de risco. Segue risco moderado na Região Metropolitana de Curitiba, no Litoral e nos Campos Gerais, e risco baixo no Centro-Sul e Sul do estado, incluindo Telêmaco Borba, Manoel Ribas, Laranjeiras do Sul e Francisco Beltrão.

ALERTAS – A Defesa Civil acompanha o monitoramento do tempo 24 horas dos meteorologistas do Simepar. Em caso de necessidade, as informações são disponibilizadas para a população por meio dos alertas enviados por SMS ou WhatsApp.

O cadastro é gratuito. Basta a pessoa enviar o seu CEP por SMS para o número 40199 para se habilitar a receber os alertas. Para que sejam enviados por WhatsApp, é necessário cadastrar o número 61 2034-2611 e interagir com esse contato, podendo se cadastrar a partir do CEP, do município ou da localização. Para situações mais extremas, são enviados alertas por meio da tecnologia cell broadcast, sem necessidade de cadastro prévio.