Fim de semana típico de verão: Litoral terá temperaturas acima de 30°C e chuva à tarde

De acordo com o Simepar, será um fim de semana perfeito para aproveitar o calor, antes da queda nas temperaturas máximas que está prevista para a próxima semana

Praia Central de Guaratuba | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O tempo típico de verão segue até domingo no litoral paranaense. Durante o dia, as temperaturas ficam próximas ou acima dos 30°C em todas as cidades. No fim da tarde, devido ao forte aquecimento e umidade elevada, pancadas de chuva rápidas e isoladas atingem algumas cidades. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), é um fim de semana perfeito para aproveitar o calor, antes da queda nas temperaturas máximas que está prevista para a próxima semana.

Nesta quinta-feira (15), o calor e a sensação de abafamento predominam ao longo do dia. Em todo o Leste do Paraná, incluindo o Litoral, as pancadas de chuva chegam no período da tarde. “As instabilidades ganham força em alguns momentos, com chuva mais intensa e trovoadas, porém de forma rápida e localizada. Durante a noite, a tendência é de enfraquecimento dessas instabilidades”, ressalta Raissa Pimentel, meteorologista do Simepar.

O tempo não muda na sexta (16), no sábado (17) e no domingo (18). O padrão atmosférico segue típico de verão, com predomínio de sol, calor e aumento da umidade, e possibilidade de pancadas de chuva irregulares a tarde: em alguns pontos a chuva é mais fraca, e em outros a chuva é mais forte e vem acompanhada de raios. Entretanto, a partir de sábado a chuva pode ficar mais forte.

O Boletim de Gestão de Riscos, elaborado pelo Simepar em conjunto com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, aponta entre quinta e sexta-feira risco moderado no Litoral paranaense para enxurradas, destelhamentos e queda de galhos de árvores. No sábado, o risco é alto.

O boletim aponta que, na sexta-feira (16), um sistema de baixa pressão atmosférica se aprofundará no interior do continente, enquanto uma frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul pelo oceano, favorecendo retorno de um fluxo de ar mais rico em umidade vindo da Bacia Amazônica. Isso impulsiona a ocorrência de chuva e tempestades irregulares na maioria das regiões paranaenses, especialmente na metade sul (incluindo o Litoral).

No sábado (17), a presença desse sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai deverá elevar ainda mais os índices de instabilidade sobre o Estado. Após a passagem deste sistema, um ar um pouco mais frio predominará no Paraná, e as temperaturas máximas a partir de segunda-feira terão declínio.

TEMPERATURAS – As temperaturas no Litoral permanecerão elevadas durante todo o fim de semana. Em Guaraqueçaba, de quinta a domingo, ficam entre 21°C no amanhecer, e 31°C à tarde. Em Guaratuba e em Morretes ficam entre 19°C e 29°C.

Em Matinhos, entre 21°C e 29°C. Em Pontal do Paraná, entre 21°C e 30°C. Em Paranaguá, entre 22°C e 30°C. Em Antonina, entre 19°C e 31°C.

Na segunda-feira (19), as temperaturas máximas terão declínio, e não devem passar da faixa dos 22°C a 26°C no Litoral. As máximas ficam mais amenas ao longo de toda a próxima semana, e só voltam a subir no fim de semana seguinte.

Para que a população possa acompanhar pessoalmente os índices de raios ultravioleta, temperaturas, velocidade do vento e rajadas e ainda monitorar a aproximação das chuvas no Litoral, o Simepar instalou cinco painéis fixos em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, e mantém um painel móvel trafegando nas áreas de maior movimento do Litoral Paranaense.

Os painéis têm atualizações em tempo real e, além da previsão do tempo de forma dinâmica e objetiva, também trazem, em parceria com o Governo do Estado, telas com informações da Sanepar, da Operação Verão e da programação de shows do Verão Maior.

Em parceria com a Defesa Civil, os meteorologistas do Simepar atuam 24 horas em Curitiba monitorando toda a orla. Em caso de risco de tempestades, alertas são enviados diretamente para a população. Para receber em seu celular, basta enviar um SMS para o número 40199 com o CEP de sua residência. Se a tempestade for de alto risco, um cell broadcast é emitido e todos receberão o alerta no celular, independente do cadastro.