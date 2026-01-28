Correio do Litoral
Dia do Trabalhador Portuário: quem move o comércio exterior brasileiro a partir de Paranaguá

Experiência no cais e transformação digital sustentam novos recordes operacionais

Fotos: TCP / Divulgação

Nesta quarta-feira, 28 de janeiro, é celebrado o Dia do Trabalhador Portuário, data que coincide com o Dia do Comércio Exterior. A ocasião marca o reconhecimento do papel de um profissional essencial para o funcionamento da economia e para a conexão do país com os mercados globais. Presente no cais, no pátio e, cada vez mais, nas salas de controle atuando diretamente com as tecnologias da informação, o operador portuário é o elo humano que garante que mercadorias circulem com eficiência, segurança e previsibilidade pelas cadeias globais de suprimentos.

Na TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, essa atuação ganha escala nacional. Em 2025, o Terminal registrou uma movimentação recorde equivalente a 1.662.549 contêineres de 20 pés (TEU), alta de 7% em relação a 2024, tornando-se o primeiro terminal portuário da Região Sul e o terceiro do Brasil a atingir esse patamar.

2025 também foi o ano em que mais de 1.000 navios atracaram no cais do Terminal, cerca de 600 mil contêineres passaram pelas vias de acesso rodoviário (gate) e mais de 100 mil contêineres foram transportados por meio da ferrovia, modal no qual a TCP é referência no Sul do país.

“Por trás desses números, está o trabalho diário de profissionais que operam equipamentos de grande porte, planejam manobras complexas e tomam decisões que impactam diretamente o comércio exterior brasileiro. Hoje, a TCP conta com uma equipe de mais de 1.600 colaboradores e boa parte deles ocupa cargos nos setores de planejamento e de operações”, explica Felipe de França, gerente de recursos humanos da TCP.

Um desses profissionais é João Luís Oliveira da Silva, de 42 anos, operador de STS (guindaste de cais), equipamento que possui mais de 60 metros de altura e pesa mais de mil toneladas.

Antes de ingressar na TCP, ele trabalhava como motorista de caminhão, até optar por uma mudança que lhe permitisse maior estabilidade e convivência com a família. Admitido em 2015 como operador de Terminal Tractor (caminhão de terminal), passou a atuar como operador de guindaste pórtico (RTG) em 2019 e, em 2024, alcançou o cargo que almejava desde o início: operar o maior equipamento do Terminal, o guindaste STS.

“Após muita dedicação e comprometimento, hoje atuo como operador de STS. Neste posto, nosso trabalho vai muito além de movimentar contêineres, garantimos aos clientes do Terminal a prestação do melhor serviço logístico possível, de forma ágil e segura”, afirma. Ao longo de 11 anos na empresa, João acompanhou de perto a evolução das operações. “Vi mudanças importantes em tecnologia, sistemas operacionais, novos equipamentos e, principalmente, avanços significativos na segurança do trabalho. Ser colaborador da TCP é um privilégio, porque o desenvolvimento profissional é tratado como prioridade.”

Para ele, o Dia do Trabalhador Portuário carrega um significado especial. “Nós conectamos mercadorias do mundo inteiro. Nesta data, o sentimento é de comprometimento, orgulho e gratidão por fazer parte dessa operação.”

França identifica que essa percepção se conecta a uma visão institucional mais ampla sobre o papel do operador portuário no funcionamento do comércio exterior. Em um terminal que funciona como elo entre cadeias produtivas nacionais e mercados internacionais, a atuação diária no cais, no pátio e no planejamento exige responsabilidade compartilhada entre diferentes equipes e funções.

“Um volume grande de mercadorias e matérias-primas que abastecem o mercado interno e a indústria nacional passam diariamente pelo Terminal, o que exige um alto nível de comprometimento, precisão e responsabilidade em todas as etapas da operação. Por isso, a TCP investe continuamente na capacitação e no treinamento de seus colaboradores, de modo a fortalecermos nossas equipes e conquistarmos novos recordes e resultados. Por exemplo, todos os novos operadores de guindaste RTG e STS são formados diretamente dentro da companhia”, afirma França.

A tecnologia que move o comércio exterior

Se no cais e no pátio a operação exige precisão, atenção e experiência, nos bastidores a tecnologia passou a ocupar papel igualmente estratégico. É nesse contexto que surgem profissionais como Higor Laufer, de 31 anos, vessel planner da TCP.

Com formação técnica em Administração, Higor ingressou no Terminal em 2023 e atua diretamente no planejamento das operações dos navios. Cabe à sua equipe estruturar toda a sequência de carga e descarga dos contêineres nas embarcações, orientando cada movimento realizado no cais por meio de informações transmitidas em tempo real aos tablets dos operadores de STS.

Com apoio de dados operacionais e simulações de produtividade, o planejamento passou a antecipar cenários, ajustar sequências de movimentação e ampliar a previsibilidade das operações, garantindo eficiência, segurança e alinhamento com os compromissos assumidos junto a clientes e armadores.

Mesmo com o uso intensivo de sistemas, o contato com os operadores de campo segue fundamental. “Estamos em diálogo constante com quem está no pátio e no cais. Precisamos entender as condições reais de cada operação para alinhar o planejamento sistêmico com a prática, garantindo a estabilidade da embarcação, a segregação correta de peso dentro do navio e o respeito às normas de atracação nos portos de destino”, destaca Higor.

Ao reunir profissionais com décadas de experiência e novos perfis especializados em dados, sistemas e planejamento, a TCP demonstra que a operação portuária moderna depende da soma entre tradição e inovação. No Dia do Operador Portuário, o Terminal reforça seu papel como um ambiente de desenvolvimento profissional, onde diferentes gerações e funções trabalham de forma integrada para manter o Porto de Paranaguá como um eixo fundamental do comércio exterior brasileiro.

