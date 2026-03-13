TCP e Portos do Paraná celebram movimentação de 20 milhões de TEUs

Marca histórica foi celebrada em evento no cais

Foto: Divulgação TCP

No início deste mês, na tarde de quinta-feira (5), a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, realizou uma cerimônia em comemoração à marca de 20 milhões de TEUs (medida equivalente a um contêiner de 20 pés) movimentados ao longo de seus 28 anos de história.

O evento contou com a presença de lideranças e colaboradores da TCP e da Portos do Paraná durante a cerimônia de içamento do vigésimo milionésimo contêiner. “Mais do que um número, esse resultado representa a coragem e a determinação das pessoas que, dia após dia, contribuíram para o crescimento do Terminal e de todo o Porto, deixando um legado de progresso e desenvolvimento para Paranaguá. O terminal surgiu em 1998 de uma iniciativa de empresários do Paraná. Hoje faz parte de uma das maiores operadoras globais de contêineres do mundo, a China Merchants Port, que demonstra seu comprometimento com o desenvolvimento da companhia através de investimentos”, destacou Rafael Stein Santos, superintendente institucional e jurídico da TCP.

A TCP foi considerada, pelo segundo ano consecutivo, o maior terminal portuário do Sul do Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Nos últimos oito anos, o Terminal mais do que dobrou a movimentação anual de contêineres, passando de 789 mil TEUs, em 2017, para 1,6 milhão de TEUs, em 2025.

“Essa conquista e esse progresso só foram possíveis graças ao trabalho de excelência desenvolvido por nossos colaboradores, aos investimentos contínuos da TCP e ao fortalecimento de nossa parceria com a Administração Portuária, representada aqui por seu presidente, Luiz Fernando Garcia da Silva, e ao apoio da Marinha e do Serviço de Praticagem de Paranaguá. Obrigado por estarem conosco nessa jornada e por promoverem um ambiente propício ao desenvolvimento do Porto”, explica Santos.

“A parceria entre o terminal de contêineres e a Autoridade Portuária só tem gerado resultados positivos para a economia brasileira”, destacou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Movimentação de cargas cresce 8% em janeiro

A TCP movimentou o equivalente a 145.592 contêineres de 20 pés (TEU) em janeiro de 2026, o melhor resultado registrado para o mês na série histórica e que representa uma alta de 8% em comparação ao desempenho 2025.

Somando embarques e desembarques, sem considerar o peso dos contêineres, o Terminal movimentou um total de 1,014 milhão de toneladas. As exportações chegaram a 680 mil toneladas, alta de 19% frente às 567 mil toneladas do ano anterior, enquanto as importações cresceram 9%, passando de 307 mil toneladas para 334 mil toneladas.

O segmento comercial de carnes e congelados exportou 357 mil toneladas, 45% a mais do que em 2025, quando foram embarcadas 247 mil toneladas. Em seguida, vieram os segmentos de madeira, que se manteve estável com o embarque de 105 mil toneladas, e o segmento de papel e celulose, que exportou 88 mil toneladas, 30% a mais que as 67 mil toneladas de janeiro de 2025.

Nas importações, os destaques foram para os segmentos químico e petroquímico (54 mil toneladas), automotivo (47 mil toneladas) e de eletroeletrônicos (31 mil toneladas).

O número de contêineres que passaram pelas vias de acesso rodoviário ao Terminal (gate) foi recorde e chegou a 56.880 unidades, crescimento de 11% em comparação às 51.467 unidades do ano anterior. Maior concentrador de serviços marítimos semanais entre os terminais brasileiros, com 23 linhas entre operações de longo curso e cabotagem, a TCP recebeu a atracação de 84 navios em janeiro.

Segundo Carolina Merkle Brown, gerente comercial de armadores e de inteligência de mercado da TCP, “o desempenho de janeiro está diretamente relacionado à conversão de novos clientes de todas as regiões do país, que passaram a movimentar mais cargas por Paranaguá, principalmente no segmento de carnes e congelados, e ao aumento de capacidade de transporte dos navios após a ampliação do calado operacional, que permite aos navios transportarem mais cargas por viagem”.

Desde 2024, o calado operacional (profundidade entre a linha da água e a parte mais baixa do navio) do canal de acesso ao Porto de Paranaguá já passou por três revisões, passando de 12,10 metros para 13,30 metros. O incremento da profundidade em 1,20 metros representa um aumento de capacidade de cerca de 960 TEUs cheios adicionais por navio.