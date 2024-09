Documentário mostra pesquisas sobre a saúde marinha no Litoral do Paraná

Pesquisas abrangem região da Grande Reserva Mata Atlântica, da baía da Babitonga (SC) a Iguape (SP) e todo o litoral paranaense

O documentário Saúde Oceânica, lançado pelo Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar), da Associação MarBrasil, conduz o espectador a uma jornada visualmente deslumbrante e educativa, repleta de descobertas e conhecimentos profundos sobre a saúde do maior remanescente contínuo de Mata Atlântica costeira.

Pesquisadores compartilham suas experiências em imersões submarinas, onde encontram espécies marinhas fascinantes e desvendam as intrincadas relações entre os diferentes elementos do ecossistema, como mar, manguezais, fauna e flora.

A fauna dos manguezais é um dos focos da pesquisa do Rebimar | foto: Gabriel Marchi

O Rebimar é um projeto de pesquisa pioneiro que reúne mais de 40 pesquisadores em linhas de estudo que se complementam, visando levantar dados e entender como está a saúde única desse ecossistema que envolve água, costões rochosos, solo e ambientes de transição como manguezais.

“São vários projetos trabalhando em conjunto. Isso nos trouxe várias discussões sobre como juntar isso, para entender o status de conservação da região olhando os fragmentos explorados pelos subprojetos”, explica André Cattani (foto), coordenador geral do Rebimar, iniciativa patrocinada pela Petrobras e pelo Governo Federal.

Através de explorações incansáveis e tecnologia de ponta, professores, biólogos e oceanógrafos se uniram para conduzir as pesquisas fundamentais, buscando compreender o ecossistema e como ele interage com a sociedade atual, ou seja, como as pessoas se conectam e usam esses recursos ecológicos e serviços que a natureza oferece.

Tartarugas-verdes são espécies-chave do projeto por serem sentinelas da saúde do ecossistema | foto: Gabriel Marchi.

O filme é um testemunho da beleza, da complexidade e da fragilidade deste incrível ecossistema, e fortalece o poder da pesquisa e a importância de proteger nosso planeta para as gerações futuras. A produtora Olhar Nativo é a responsável pelo filme, com imagens e direção de Gabriel Marchi, premiado documentarista de vida selvagem. “O litoral sul tem uma beleza cênica particular, como ilhas oceânicas e enormes faixas de manguezais. Todo esse território é repleto de uma vida selvagem encantadora, que se assemelha e muito com a própria cultura dos moradores dessa região”, conta Marchi.

Revoada de Guarás na Baía de Guaratuba | foto: Gabriel Marchi

A pesquisa de manguezais é fundamental pela importância ecológica dessas áreas de transição | foto: Gabriel Marchi.

“Como um contador de histórias, há uma missão de enaltecer a beleza natural e as ações que são realizadas para que se mantenha assim. Existe toda uma educação ambiental que um documentário pode fazer para a sociedade. Não só mostrar imagens bonitas, isso é o mínimo que se espera de um filme de natureza, mas também mostrar as encantadoras histórias e desafios, criar uma sensibilização local para que mais pessoas venham a proteger todo esse território”, conclui o diretor de Saúde Oceânica.

O documentário está disponível de forma gratuita no Youtube da Associação MarBrasil. A produção é ideal para exibição em escolas e universidades, em aulas sobre a saúde e a importância do oceano na vida humana e no equilíbrio do planeta como um todo.

O documentarista Gabriel Marchi é responsável pela direção, fotografia e montagem | foto: Bruno Carlesse.

Saúde Oceânica

Ficha Técnica:

Direção, fotografia e montagem: Gabriel Marchi

Drone e imagens subaquáticas: Gabriel Marchi

Imagens adicionais: Robin Loose, André Cattani, Bruno Carlesse

Iniciativa: Associação MarBrasil

Produção: Olhar Nativo Produções

Patrocínio: Petrobras e Governo Federal

Apoio: UFPR, LabMóvel-UFPR, CEM-UFPR, Unespar, Unesp, ITFPR, LAGEAMB

Saiba mais:

www.marbrasil.org/rebimar

Rebimar

O Programa Rebimar é um conjunto de ações socioambientais voltadas para a conservação da região litorânea, principalmente no Paraná e na costa sul de São Paulo. A iniciativa faz parte da Associação MarBrasil, tem patrocínio da Petrobras e conta com apoio científico do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná e do Instituto Federal do Paraná.

Grande Reserva Mata Atlântica

A Grande Reserva Mata Atlântica é uma iniciativa que promove ações de desenvolvimento regional com foco no turismo de natureza dentro do maior remanescente de Mata Atlântica, com cerca de 3 milhões de hectares de ambientes naturais conservados, localizado entre os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Esta área é considerada um importante patrimônio natural, cultural e histórico, e a iniciativa visa promover este rico território como um destino de turismo de natureza, reconhecido nacional e internacionalmente.

Fonte: Sandrah Souza Guimarães / Rebimar