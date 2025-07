Projeto Amigos do Mar completa 18 anos de educação ambiental de crianças e adolescentes

Fotos: Divulgação

Na última sexta-feira (11), o projeto Amigos do Mar, realizado na comunidade de Caieiras, em Guaratuba, comemorou 18 anos na última sexta-feira (11).

O projeto surgiu em 2007 de uma pesquisa de iniciação científica do então estudante e filho de pescador Fabiano Cecilio da Silva, hoje professor. Segundo ele, o objetivo foi “valorizar o resgate da cultura caiçara local, a promoção da cidadania e a apresentação de novas formas de ver o meio ambiente através da educação ambiental”.

De acordo com Fabiano Cecílio, mais de 850 crianças e adolescentes já participaram das atividades de educação ambiental “que alia o conhecimento empírico e técnico dos voluntários com as tradições de uma comunidade caiçara, e práticas de inclusão reais”. Atualmente, o projeto tem 70 participantes com lista de espera para novas vagas.

Nas comemorações de 18 anos, no Salão Paroquial da Capela de Nossa Senhora Aparecida, membros da turma 01/2007 e os primeiros monitores puderam recordar memórias daquele tempo e foram homenageados pelo Instituto Guaju, organizador do projeto.

Os membros atuais receberam “botons memórias”. referente aos aprendizados do 1º semestre e puderam celebrar suas conquistas com suas famílias numa festa de confraternização.