Marinha alerta para ventos de 60 km/h em SC, PR e SP nesta sexta e sábado

A Marinha do Brasil informa que uma área de baixa pressão sobre o oceano poderá provocar fortes ventos na faixa litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, entre Laguna (SC) e Cananéia (SP) na sexta-feira (8) e no sábado (9).

Os ventos terão direção sudoeste a sudeste e podem alcançar intensidade de 60 km/h (33 nós) entre as 9h de sexta e o meio-dia de sábado.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, no link: https://www.facebook.com/servicometeorologicomb/, ou por meio dos aplicativos “Previsão Ambiental Marinha (PAM)” e “Boletim ao Mar”, desenvolvidos em parceria com a Petrobras e com o Instituto Rumo ao Mar (Rumar), respectivamente.

Os aplicativos estão disponíveis para download nos smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.