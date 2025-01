Dois morrem afogados ao tentar salvar adolescente em cachoeira

Foto: CBMPR

Dois moradores de Curitiba morreram afogados, no final da tarde desta quinta-feira (2), ao tentarem salvar uma adolescente na Cachoeira do Jajá, em Morretes.

O Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 18h, foi acionado via telefone de emergência (193) para atendimento a ocorrência de afogamento e foram designadas diversas equipe para o atendimento. O helicóptero do BPMoa foi acionado, mas devido ao mau tempo, não conseguiu pousar.

No local, a informação repassada foi que uma adolescente, de 14 anos, sofrera uma queda na cachoeira. Na tentativa de salvá-la, o namorado, também de 14 anos, e o namorado da mãe da adolescente, de 35 anos, entraram na água.

A adolescente conseguiu sair da água, mas os dois se afogaram. Até a chegada da primeira equipe dos bombeiros no local, as vítimas já estavam submersas há 20 minutos.

Após a chegada da equipe, em 10 minutos de operação, os dois foram encontrados. Foram realizadas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, sem êxito. Foi declarado óbito de ambas as vítimas no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) orienta que em casos de afogamento o socorro seja feito com o imediato acionamento via telefone de emergência 193 e que seja jogado material flutuante ou uma corda para a vítima. “O atendimento ao afogado sem técnica e sem equipamentos pode vitimar mais pessoas”.