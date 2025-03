Estrada da Graciosa: interdições acontecem de quarta a sexta

Foto: Gustavo Aquino Correio do Litoral

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a Estrada da Graciosa (PR-410) vai ser interditada de quarta-feira (26) a sexta-feira (28), das 7h às 11h da manhã, para realizar serviços de sinalização horizontal da pista. O serviço foi adiado em duas semanas devido às condições do tempo.

O bloqueio total do tráfego será do quilômetro 8 ao quilômetro 16, com execução de pintura de linhas no eixo e bordo no trecho de pavimento poliédrico, que exige equipamentos específicos devido às dimensões reduzidas da pista e grande volume de curvas fechadas, tendo também um tempo maior de secagem da tinta.

A operação pode ser repetida, caso os serviços não sejam finalizados esta semana, ou adiada novamente, caso as condições climáticas não sejam favoráveis. Um novo aviso será divulgado, caso seja necessário.

Programação de bloqueios na Graciosa:

26 (quarta-feira) – das 07h até as 11 da manhã

27 (quinta-feira) – das 07h até as 11 da manhã

28 (sexta-feira) – das 07h até as 11 da manhã.