Litoral recebe filme premiado na celebração do mês indígena

Nesta quinta-feira (17) inicia, na Ilha do Mel, em Paranaguá, a exibição do filme “Eskawata Kayawai – O Espírito da Transformação” em celebração ao mês indígena e a Prefeitura, pela Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico (Secultur), apoia o evento.

O giro pelo Litoral inclui a Ilha da Cotinga, a Estação Ferroviária de Paranaguá, Antonina e Morretes.

O filme é resultado de um projeto de sete anos, com produção curitibana da Bem-te-vi Produções, dos diretores Lara Jacoski e Patrick Belem. As gravações aconteceram na floresta amazônica acreana, em colaboração com o povo originário Huni Kuin.

O filme que permanece fora das plataformas públicas é uma oportunidade única para assistir e escutar as histórias que serão compartilhadas pelos diretores e, em algumas sessões, por lideranças indígenas da região. De acordo com a equipe de produção, após circular por dois anos em festivais — sendo selecionado em 33 deles, 16 países e recebendo 12 prêmios.

O evento é gratuito, mas receberá doações de 1kg de alimento não perecível, que serão destinadas para as aldeias.

Programação:

17/4 (quinta) – Ilha do Mel – Praia do Trapiche

– Praia do Trapiche 19/4 (sábado) – Ilha da Cotinga – Aldeia Tekoa Takuaty com Ju Kerexu Guarani Mbya

– Aldeia Tekoa Takuaty com Ju Kerexu Guarani Mbya 22/4 (terça) – Curitiba – Espaço da Arte com Jovina Kaingang

– Espaço da Arte com Jovina Kaingang 24/4 (quinta) – Paranaguá – Estação Ferroviária

– Estação Ferroviária 25/4 (sexta) – Antonina – Ademadan

– Ademadan 27/4 (domingo – Morretes – Instituto Mirtillo Trombini

Informações sobre as exibições:

18h30 – Abertura das portas

19h30 – Início do filme

20h30 – Conversa com convidados

Acesse: http://www.instagram.com/eskawatafilm