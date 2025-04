Estudos das novas rodovias do Litoral podem sair por R$ 3,1 milhões

Novas rodovias deverão ligar BR-376 à 277, 277 à 116 e contornar a Baía de Guaratuba. Empresa com melhor pontuação já apresentou documentos para análise.

PR-804, em Morretes | foto Roberto Dziura Jr/AEN

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seil) publicou o resultado do julgamento preliminar das propostas das empresas interessadas em elaborar o Estudo de Viabilidade Técnica, Socioeconômica, Ambiental e Jurídica (EVTEA-J) do Complexo Rodoviário no Litoral do Paraná.

A Prosul Projetos Supervisão e Planejamento Ltda., de Florianópolis (SC), obteve a maior pontuação a partir da análise de sua proposta técnica e proposta de preço, somando 88,67 pontos. A proposta de preço foi de R$ 3,1 milhões. A empresa já apresentou seus documentos de habilitação, dentro do prazo previsto em edital. Agora a Seil vai analisar estes documentos e habilitar a empresa ou convocar a segunda colocada.

O Complexo Rodoviário no Litoral do Paraná será composto por 151 quilômetros de novas rodovias na região, divididas em três trechos:

Trecho 1: segmento norte, entre a BR-277 (Marta) – em Morretes – e a BR-116 (Alpino) – Antonina e Campina Grande do Sul –, com a implantação de 55 quilômetros, além de um novo acesso ao Porto de Antonina, com 10 quilômetros de extensão.

Trecho 2: segmento sul, conexão entre a BR-277 (Marta) e a BR-376 – em Guaratuba –, na divisa com Santa Catarina, com 62 quilômetros de extensão.

Trecho 3: segmento conectando o Trecho 2 e a PR-508, contornando a parte norte da baía de Guaratuba, com 24 quilômetros de extensão.

FASES – O EVTEA-J tem duas fases, a preliminar e a executiva. Na fase preliminar são elaborados os Estudos Ambientais, Estudos de Tráfego, Estudos Geológicos/Geotécnicos, Estudos Socioeconômicos e Estudos de Traçado.

Na fase executiva estão previstas a Análise Técnica das alternativas analisadas, definição e cálculo dos custos, definição e cálculo dos benefícios, comparação entre benefícios e custos, análises de sensibilidade e socioeconômica de custo-benefício (ACB), análise jurídica e matriz de risco e conclusões e recomendações.

A Seil ficará responsável por acompanhar todos os trabalhos e fiscalizar a execução do contrato, conforme os critérios estabelecidos em edital e anexos. Quando os estudos estiverem concluídos o Governo do Paraná avaliará, junto com a sociedade, a viabilidade da implementação do complexo ou de parte dele.