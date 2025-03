Lista das 11 cidades mais quentes do Paraná no verão tem apenas 2 do Litoral

“Neste verão de 2025, as temperaturas ficaram acima da média climatológica na maior parte do estado, embora não tenha sido configurada nenhuma onda de calor generalizada”. A afirmação é de Júlia Crepaldi Munhoz, meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), publicada nesta quinta-feira (20), primeiro dia do outono.

A exceção foi o município de Cândido de Abreu, que, entre 26 de fevereiro e 4 de março, atendeu rigorosamente aos critérios científicos para onda de calor: temperaturas pelo menos 5 °C acima da média climatológica mensal, por no mínimo cinco dias consecutivos, explica Júlia Crepaldi.

A meteorologista divulgou uma relação com 11 cidades mais quentes do verão, encabeçada por Capanema, na região Oeste. Apenas duas são do Litoral: Morretes e Guaraqueçaba.

“É importante destacar que nenhuma dessas temperaturas, nem mesmo as registradas em outros municípios, superou os recordes históricos do estado”, explica.