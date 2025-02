Edimar Santos prestigia posse de prefeito Regis na Amunorpi

Foto: Divulgação

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, participou nesta sexta-feira (21), em Jacarezinho, da posse da nova Diretoria da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), no período 2025-2026, que terá à frente o prefeito de Jaboti, Régis William Siqueira Rodrigues.

Além de Régis William, integram a Diretoria Executiva os prefeitos Luiz Henrique Germano, de Siqueira Campos (1º vice-presidente) e Luiz Eduardo Vanzeli, de Pinhalão (2 vice-presidente).

Do Conselho Fiscal, como titulares, fazem parte os prefeitos Hariel Fogaça (de Japira), Cezar Bueno de Melo (de Tomazina) e Élcio Vidal (de Santana do Itararé). Finalmente, integram o Conselho Fiscal, como suplentes, os prefeitos Luiz Carlos Vidal (de Wenceslau Bras), Lisandro Baggio (de Ribeirão Claro) e Paulo Roberto Pedro (de Jundiaí do Sul).