Educação de Matinhos atualiza listas de espera de novembro para vagas nos CMEI’s

A Prefeitura de Matinhos informa que foram atualizadas, em 25 de novembro de 2024, as listas de espera para vagas nos CMEI’s. As vagas são para Berçário I e II e também para Maternal I e II. O setor responsável pelo controle da fila de espera comunica aos pais e responsáveis que voltará a fazer as ligações.

Serão feitas três tentativas de contato com o responsável pelo educando que está em primeiro lugar na fila. Se esse contato não for realizado, a tentativa passa a ser com o segundo da fila e assim sucessivamente, até que a vaga seja preenchida. Os dias e horários em que as tentativas de contato com o responsável forem feitas terão registro na ficha cadastral.

Se o responsável pelo educando não aceitar – por qualquer motivo – a vaga ofertada, o próximo da lista será chamado. Assim, o educando que recusou passa a aguardar na fila até que a vaga pretendida seja disponibilizada. No momento do acionamento da vaga o responsável deverá comparecer na Secretaria de Educação para retirar o Requerimento de matrícula para apresentar na Instituição de Ensino.

Após o acionamento da vaga, o responsável legal tem o prazo de 24 horas para retirar a pasta no Setor de Documentação Escolar da Secretaria de Educação e efetivar a matrícula no CMEI informado. Se esse prazo não for respeitado, a vaga será passada ao próximo da fila.

Listas atualizadas estão disponíveis no portal do município: https://matinhos.atende.net/…/secretaria-de-educacao…

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos