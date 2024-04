Educação de Matinhos tem ação contra a dengue e atualização de vagas nas CMEIs

Nesta terça-feira (23), as equipes do Controle de Endemias seguiram com as ações de conscientização sobre o combate à dengue nas escolas municipais de Matinhos.

Desta vez, a unidade escolhida foi o CMEI 4 de Março. Nos últimos dias, as atividades foram realizadas nos CMEIs Rosa Maria Mesquita, Sininho Dourado e Raquel Silvino.

Mais um dia repleto de atividades educativas foi proporcionado às crianças. Os agentes fizeram palestras interativas, apresentaram peças teatrais e conduziram uma conversa com os alunos.

Atualização das vagas

A Secretaria Municipal de Educação de Matinhos lembra que foram atualizadas no início de março as listas de espera para vagas nos CMEI’s.

As vagas são para Berçário I e II e também para Maternal I e II. O setor responsável pelo controle da fila de espera comunica aos pais e responsáveis que voltará a fazer as ligações.

Serão feitas três tentativas de contato com o responsável pelo educando que está em primeiro lugar na fila. Se o responsável não for encontrado, a tentativa passa a ser com o segundo da fila e assim sucessivamente, até que a vaga seja preenchida.