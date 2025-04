Eleições 2026: Requião Filho aparece em 2º lugar em pesquisa para o Governo do Paraná

Deputado na sessão da Alep desta terça (8) | foto: Orlando Kissner

Uma pesquisa eleitoral do Instituto IRG, divulgada nesta quarta-feira (9) pelo portal Bem Paraná, mostra o deputado estadual Requião Filho em 2º lugar na preferência do eleitorado para as eleições de 2026 ao Governo do Paraná, em um dos cenários previstos. O levantamento foi realizado com 1.500 moradores de Curitiba, entre os dias 26 de março e 4 de abril.

O desempenho do parlamentar – com 14,5% das intenções de voto – chama a atenção por diversos fatores. Requião Filho não disputou a última eleição para governo, não é base do atual governador, atua de forma independente na Assembleia Legislativa e não conta com o apoio de grandes poderes. Ainda assim, o parlamentar se projeta como um dos nomes mais fortes na disputa.

“Sou oposição ao governo Ratinho na Assembleia. Sou o deputado que denuncia irregularidades, que critica péssimas decisões para o Estado, que questiona publicidades distorcidas sobre áreas como saúde, educação e segurança no Paraná. Também faço críticas ao governo Lula. Um governo que traiu o Paraná e voltou atrás em compromissos que projetavam o Estado ao maior desenvolvimento”, comenta Requião Filho.

O desempenho consolida Requião Filho como uma alternativa viável e com potencial de crescimento, principalmente entre os eleitores que buscam uma candidatura fora do atual eixo do poder estadual. “O resultado evidencia a força de uma atuação política crítica e independente, com forte apoio da população, mesmo antes da disputa eleitoral”, destaca.

Pesquisa – Na pesquisa estimulada, em um dos cenários, Sérgio Moro aparece em primeiro lugar, seguido de Nenhum/Branco/Nulo e do deputado Requião Filho. O parlamentar aparece à frente de figuras com forte apoio político no Estado, como Alexandre Curi (presidente da Assembleia Legislativa), Enio Verri (diretor-geral brasileiro da Itaipu) e Guto Silva (secretário das Cidades do Paraná).

Em outro cenário, o segundo lugar é do ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca. Neste, Requião Filho está em terceiro.

A pesquisa está registrada no Conselho Regional de Estatística da 3ª Região (nº J 3140).