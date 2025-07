Romanelli destaca potencial de Ratinho Junior para governar o Brasil

Em entrevista à Rádio Graúna, deputado citou análise do jornalista Octávio Guedes na Globo News que apontou o governador do Paraná com mais condições na disputa presidencial do que o governador paulista Tarcísio de Freitas

Romanelli concedeu entrevista ao jornalista José Leite Cordeiro | foto: Divulgação

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse nesta sexta-feira (18), em Cornélio Procópio, que o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) tem o melhor potencial na centro-direita para disputar as eleições presidenciais em 2026 e governar o Brasil a partir de 2027.

“Hoje, em função da crise com os EUA, tratamos de uma questão muito mais ampla, muito mais complexa, que envolve todo o setor produtivo do Brasil. E neste momento, o país tem que perfilar força naquilo que é essencial e Ratinho Junior tem esse perfil agregador e do diálogo, que não faz parte deste debate político e ideológico e que, efetivamente, transforma em ações, do ponto de vista objetivo, a ação do governo”, destacou Romanelli ao jornalista José Leite Cordeiro, da Rádio Graúna.

Romanelli ainda destacou a análise do jornalista Octávio Guedes na Globo News que apontou o governador do Paraná com mais condições na disputa presidencial do que o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos). “O jornalista citou o que as pesquisas em que os eleitores lulistas e de centro-esquerda citam que o governador Ratinho Júnior deve ser ser o candidato de direita com maior potencial e mais competitivo”,

“O Ratinho tem um perfil de centro-direita, ele é dos radical, sabe dialogar com todo mundo, inclusive, consegue dialogar com outros setores da sociedade. E o Brasil, na verdade, está precisando de equilíbrio, está precisando de algo que consiga, de fato, fazer um governo de união do país, fazer com que o Brasil possa avançar e, ao mesmo tempo, fazer essa importante interlocução com os EUA”, apontou Romanelli.

Aprovação

O deputado destacou ainda a popularidade e aprovação do governador Ratinho Junior junto aos paranaenses que, segundo as pesquisas, superam os 80%. “Nós paranaenses estamos 100% perfilados em torno da pré-candidatura do Ratinho Júnior à presidência da República. É fundamental ao País ter uma pessoa com perfil dele na presidência. E com o devido respeito ao governador de São Paulo, o governador do Paraná é mil vezes melhor que o Tarcísio de Freitas”.

“O Ratinho consegue dialogar com todo mundo. Quem consegue dialogar com todo mundo constrói sempre boas soluções. E o Brasil só precisa de uma coisa. O Brasil precisa ficar tranquilo para poder trabalhar, ter estabilidade política, ter estabilidade econômica e claro que gera estabilidade social”, completou.

A estabilidade, segundo o deputado, é fundamental para poder o país se desenvolver e vencer as dificuldades da conjuntura econômica-comercial mundial. “E certamente 2026 será um ano muito importante para que possamos decidir o futuro do Brasil e continuar avançando no estado e no país”.

“O futuro do Paraná é o futuro do Brasil. E eu não tenho dúvida que vamos ter um candidato competitivo no plano estadual que dará continuidade a ação do governador Ratinho Junior. E ao mesmo tempo colocando o Ratinho como nosso candidato para a presidência da República. É o melhor que nós temos para o Brasil”, reiterou.