Em Caiobá, dois jovens morrem afogados e um está desaparecido

Imagem das buscas pelo jovem de 16 anos | Corpo de Bombeiros

Dois jovens morreram afogados e um está sendo procurado no mar, em Matinhos. Os três casos aconteceram no balneário de Caiobá, em Matinhos, em situações e horários diferentes.

A primeira vítima, de 24 anos, entrou no mar na noite de sábado (14), na Praia Mansa de Caiobá. Ele estava acompanhado de amigos quando se afogou e eram 23h50 quando a equipe de Corpo de Bombeiros foi chamada, depois dele ficar submerso por cerca de 15 minutos e ser resgatado por pessoas que estavam no local.

O jovem estava em parada cardiorrespiratória e foi levado a Unidade de Pronto Atendimento de Praia Grande para assistência médica, mas não resistiu e morreu na madrugada deste domingo (15). O rapaz era morador de Matinhos.

A segunda vítima, coincidentemente, também um rapaz de 24 anos, morreu na tarde do domingo. Ele se afogou próximo ao trapiche da Praia Mansa por volta das 15h30.

Segundo informações, teria entrado no mar com um amigo, que não o viu mais e chamou os bombeiros. O jovem foi resgatado e atendido na areia com manobras de descompressão, mas não resistiu e morreu no local. A vítima era de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba e havia chegado ao Litoral naquele dia.

Por volta das 16h40, os bombeiros foram chamados para um terceiro afogamento em Caiobá, desta vez na Praia Brava, próximo ao Sesc Caiobá.

Um jovem de 16 anos afundou em área não protegida por guarda-vidas. Morador de Curitiba, estava com a família há dois dias no litoral e banhava-se no mar quando foi levada pela correnteza.

Os guarda-vidas do posto próximo chegaram a avistaram o rapaz e foram fazer o salvamento, mas ele submergiu antes de ser resgatado. As buscas foram até o anoitecer do domingo e foram retomadas ao amanhecer desta segunda-feira (16).