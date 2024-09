Em Matinhos, Capoeira na Escola promove cidadania e abre o horizonte da universidade

O projeto Capoeira na Escola é uma parceria entre a Prefeitura de Matinhos e a UFPR Litoral que vai muito além do esporte. Realizado na sede da universidade – em Caiobá – na Casa da Cultura – no Centro – e nos bairros Mangue Seco e Vila Nova, as aulas são no contraturno escolar das escolas municipais.

A coordenação é de Geraldo Ferreira da Silva, o mestre Bacico, natural de Paranaguá, capoeirista há cerca de 50 anos e atual presidente da Federação Paranaense de Capoeira.

“O nosso projeto não visa a formação do capoeirista, mas sim a formação do bom cidadão. É uma forma de contribuir com a educação das crianças e dos pré-adolescentes, auxiliando muito nas disciplinas escolares. A capoeira é um jogo que aborda história, geografia, português, matemática, ela dialoga também com a arte e com música, com dança”, explicou o Mestre.

Para ele, a parceria com a UFPR abre horizontes para as crianças logo cedo. “Com relação ao espaço aqui na universidade, é uma parceria muito benéfica. Porque desde cedo a criança já vai se ambientando com o ambiente acadêmico, o que geralmente não acontece. As pessoas vão ter esse interesse ou envolvimento muito mais tarde”, disse. Na comunidade da Vila Nova, por exemplo, 17 pessoas do projeto decidiram cursar a UFPR Litoral: “A última formou-se agora”, conta mestre Bacico.

As inscrições para as práticas de capoeira são feitas nas escolas municipais e, nas aulas na UFPR, a Secretaria Municipal de Educação Municipal disponibiliza o transporte de ida e volta na escola.

Confira o vídeo sobre o Projeto Capoeira na Escola, produzido pela Secom-UFPR Litoral.