Em Matinhos, ginásio é reformado e reaberto para comunidade

O Ginásio Adaelton Júnior Lima, conhecido como Ginásio do Cohapar, em Matinhos, foi reaberto na tarde desta quarta-feira (25), às 14h, em uma cerimônia que contou com a presença da comunidade. A festa foi animada pela participação do grupo da terceira idade que realiza aulas de dança na Casa da Cultura.

A reinauguração do espaço representa um marco importante para os moradores dos bairros Cohapar, Mangue Seco e Sertãozinho, que agora dispõem de um ginásio poliesportivo. A retomada do espaço, que havia sido fechado pela administração anterior, foi um dos compromissos cumpridos pelo prefeito Zé da Ecler, destacou à reportagem do Correio um aliado seu na comunidade.

Em entrevista, o secretário de Educação, Alzino Neto destacou os impactos da reforma. “Com a reabertura do Ginásio da Cohapar, todas as comunidades do entorno serão beneficiadas. Durante a antiga gestão, o ginásio, que era muito utilizado, foi fechado. Hoje, celebramos a reativação deste importante polo de atividades, com uma programação especial para a melhor idade, que atraiu mais de 300 idosos”.

Alzino afirmou que o ginásio estará aberto para qualquer atividade de interesse social. “Estamos finalizando uma programação fixa, incluindo modalidades como voleibol, basquetebol, futsal e artes marciais. A integração entre esporte e educação é indissociável e será fundamental para o desenvolvimento das pessoas”.

O secretário também disse que será incentivado o uso do ginásio por escolas, clubes e associações locais e anunciou parcerias. “Temos uma grande novidade com a Associação Paraolímpica do Paraná, que oferecerá atividades voltadas ao paradesporto, promovendo a inclusão. Além disso, o ginásio será um novo espaço para a terceira idade, atendendo à demanda da região e promovendo qualidade de vida”.

Reformas

Após um período de reformas abrangentes, o ginásio retorna como um ponto de encontro revitalizado para atividades esportivas, atendendo a diversas faixas etárias. O projeto, realizado pela Prefeitura de Matinhos, envolveu a contratação de empresa que executou a recuperação da cobertura metálica, a instalação de um novo sistema elétrico e a implementação de drenagem no local. O investimento totalizou R$ 245 mil.