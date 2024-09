Ciclo de Debates em Estudos Africanos reúne professores do Litoral na UFPR

Ciclo de Debates em Estudos Africanos reúne professores do Litoral na UFPR

Entre os meses de setembro e novembro, a Universidade Federal do Paraná Setor Litoral (UFPR Litoral) promove o II Ciclo de Debates em Estudos Africanos, Afro-brasileiros e nas Relações Étnico-Raciais. O evento, organizado pela Câmara de Linguagem e Comunicação, é voltado à comunidade acadêmica da UFPR e a profissionais da educação do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá e das secretarias municipais de Educação do Litoral.

A segunda edição pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido em 2023. “Acreditamos que o trabalho deva continuar trazendo novas propostas de diálogo não só para nós, da universidade, mas para a comunidade litorânea como um todo”, ressalta o professor Robson José Custódio, responsável pelo projeto.

“Além disso, os encontros são uma excelente oportunidade para trabalhar uma educação antirracista dentro da universidade, promovendo reflexões para a construção de políticas institucionais de combate à discriminação no ambiente educacional, além de fomentar o pensamento acadêmico para a construção de futuros projetos de pesquisa e extensão na UFPR”, complementa Custódio.

O primeiro encontro ocorre na próxima segunda-feira (16), às 19h30, e discutirá o papel da educação diante dos recorrentes casos de intolerância religiosa e como aproximar as religiões de matriz africana em sala de aula de forma produtiva.

Programação

16/09/24 – “Educação e intolerância religiosa: religiões de matriz africana em sala de aula” (PRESENCIAL)

Profa. Milah Gouveia – Mestre em Educação (UFPR), Licenciada em Artes (UFPR), Yalorixá de Candomblé e Mãe-de-santo de Umbanda

16/10/24 – Minicurso: “Filosofias Africanas e educação” (ONLINE)

Profa. Adilbênia Freire Machado – Professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

07/11/24 – “Literaturas afro-brasileiras no contexto de sala de aula”(PRESENCIAL)

Profa. Amanda Crispim Ferreira – Professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Doutora em Letras pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).

II Ciclo de Debates em Estudos Africanos, Afro-brasileiros e nas Relações Étnico-raciais

Data: De setembro a novembro de 2024

Local: Auditório Juliano Fumaneri Weiss, Setor Litoral da UFPR, Matinhos. Para o encontro remoto, o link será enviado aos inscritos próximo à data

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento.