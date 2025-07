Vivência cultural marca nova fase do projeto “Era uma Vez…Brasil”

Em sua 9ª edição, iniciativa valoriza a contribuição indígena e afro-brasileira para a formação do país e promove imersão prática a alunos da rede pública durante o Campus, etapa fundamental do programa

Imagens> Divulgação

Com foco na valorização das raízes indígenas e afro-brasileiras na formação da história do Brasil, o projeto Era uma Vez…Brasil chega à sua 9ª edição com uma etapa especialmente significativa: o Campus — uma semana de vivência cultural intensa e oficinas práticas com alunos da rede pública previamente selecionados. Essa fase, que também funciona como seletiva para o intercâmbio internacional em Portugal, acontece durante o mês de julho nas cidades participantes do programa.

As atividades do Campus 2025 ocorrem nas seguintes datas: de 3 a 9 de julho, em Quatá e Paraguaçu Paulista; de 10 a 16 de julho, em Paranaguá; de 12 a 18 de julho, para estudantes de Ribeirão Preto, Serrana e Brodowski; e de 20 a 26 de julho, em Lençóis Paulista, Macatuba e Areiópolis.

Destinado a professores de História e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas convidadas (municipais e estaduais), o projeto tem como tema neste ano: “Quem conta nossa história? A participação indígena e afro-brasileira na formação do Brasil”. No total, 15 cidades participam da edição atual: oito no Estado de São Paulo (Ribeirão Preto, Serrana, Brodowski, Lençóis Paulista, Macatuba, Areiópolis, Quatá e Paraguaçu Paulista), quatro na Bahia (Salvador, Jacobina, Mata de São João e Camaçari), duas em Pernambuco (Recife e Belo Jardim) e uma no Paraná (Paranaguá).

Quatro fases estruturam a jornada educativa

O projeto é composto por quatro etapas. A primeira, concluída em junho, é voltada à pesquisa e levantamento de fatos históricos relacionados ao tema. A segunda fase, realizada em julho, é o Campus, momento de imersão com oficinas práticas de audiovisual e vivências culturais centradas nas culturas indígena e afro-brasileira. A terceira etapa consiste em um intercâmbio histórico-cultural em Portugal, programado para novembro. Por fim, a quarta e última fase acontece em dezembro, quando os estudantes desenvolvem intervenções em suas comunidades, aplicando projetos educativos e culturais inspirados em tudo o que vivenciaram ao longo da jornada.

O Era uma Vez…Brasil é uma iniciativa de arte-educação que tem como objetivo conhecer e difundir a história do país a partir de uma perspectiva crítica, promovendo um contraponto à narrativa colonial eurocentrada. Em todas as cidades por onde passa, o projeto atua em parceria com lideranças indígenas e quilombolas locais e regionais.

“A fase do Campus é um momento marcante dentro do projeto. É quando conseguimos reunir participantes de diferentes escolas – em cada cidade envolvida – para uma vivência intensa de troca de saberes, de imersão cultural e de fortalecimento das identidades. Mais do que uma etapa formativa, o Campus é um espaço de construção coletiva, em que valores como respeito, escuta e diversidade se tornam vivências concretas e transformadoras”, destaca Guilherme Ramos Parreira, coordenador geral do projeto.

Histórico

Lançado em 2016, o Era uma Vez…Brasil oferece aos estudantes da rede pública uma imersão cultural única na história da formação do país, por meio de uma jornada que alia aprendizado e autoconhecimento. Paralelamente, o programa se consolida como um agente de inspiração, incentivando adolescentes a assumirem o papel de protagonistas em suas comunidades.

“Ao longo dos anos, essa experiência tem se mostrado uma ferramenta transformadora: conecta a comunidade escolar, estreita os laços entre professores e alunos, envolve as famílias na valorização dos talentos individuais e fortalece a autoestima dos jovens, que passam a reconhecer seu potencial para transformar a própria realidade por meio de suas atitudes”, reforça Parreira.

Na edição de 2024, o programa envolveu 197 professores e quase cinco mil estudantes de 167 escolas em todo o país. Com a ampliação do número de cidades neste ano, a expectativa é que esses números sejam ainda maiores. As inscrições para a edição 2025 do Era uma Vez…Brasil – para estudantes e professores – podem ser feitas pelo site: https://site.eraumavezbrasil.com.br/inscricoes/.

O projeto é uma realização da Origem Produções e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio de diferentes empresas conforme a localidade. No Estado de São Paulo, o projeto é patrocinado pela Rodonaves (Ribeirão Preto, Serrana e Brodowski), pela Zilor Energia e Alimentos (Quatá, Paraguaçu Paulista e Areiópolis) e pela Lwart Soluções Ambientais, em parceria com a Zilor (Lençóis Paulista e Macatuba). No Paraná, em Paranaguá, o projeto conta com o apoio da empresa Rocha Terminais Portuários e Logística. Mais informações: https://site.eraumavezbrasil.com.br

Sobre a Origem Produções

Empresa de consultoria e gestão de projetos criativos, com vocação consolidada para atuar em diversas áreas, como cultura, educação, sustentabilidade, esporte e responsabilidade social. Fundada em 2007, a Origem Produções desenvolve trabalhos em todo o país e soma experiências no exterior. Com equipe capacitada e constantemente atualizada sobre as exigências legais e tendências nas diferentes áreas de atuação, a produtora vem se destacando no mercado e conquistando a confiança de clientes e parceiros com transparência. Seus serviços, alinhados às estratégias de negócios e de comunicação das empresas, ampliam o relacionamento com a comunidade e colaboradores, além de dar visibilidade às políticas corporativas. Como interface entre artistas e patrocinadores, a Origem propicia o acesso à cultura, a interação social e o desenvolvimento humano.