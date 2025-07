Paraná em Ação chega a Paranaguá com mais de 30 serviços gratuitos à população

Foto: Moyses Zanardo / Secom Paranaguá

A cidade de Paranaguá receberá, nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto, mais uma edição do programa Paraná em Ação, promovido pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania em parceria com a Prefeitura.

O evento será realizado na Arena Albertina Salmon, localizada na Rua Coronel Antônio Bittencourt, no bairro Ponta do Caju.

“É mais uma ação do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura. Convidamos toda a população para participar, pois todos os serviços são gratuitos”, destacou o prefeito Adriano Ramos.

A iniciativa reúne uma ampla gama de serviços públicos gratuitos voltados à população, com o objetivo de facilitar o acesso da comunidade a políticas públicas essenciais. A ação conta com o apoio das secretarias municipais e diversos parceiros estaduais e da sociedade civil.

Entre os principais atendimentos oferecidos estão:

Emissão da Carteira de Identidade Nacional;

Emissão das carteirinhas do autista e do idoso;

Cadastro habitacional;

Inclusão em programas como Água Solidária e Energia Solidária;

Vacinação e testes rápidos de saúde;

Atendimento e orientação jurídica gratuita;

Cadastro Único para programas sociais;

Título de eleitor;

Certidões diversas;

Serviços do Detran, como orientações e consultas.

Também haverá ações educativas e culturais, com palestras e oficinas sobre temas como trânsito, meio ambiente, direitos das crianças, dos idosos, cultura e cidadania. Para elevar a autoestima dos participantes, serviços como corte de cabelo, manicure e orientações de saúde estarão disponíveis gratuitamente.

O programa Paraná em Ação consolida-se como uma importante estratégia de inclusão social, levando cidadania, dignidade e serviços essenciais diretamente à população, especialmente às comunidades mais vulneráveis.

Fonte: Secom Paranaguá / jornalista: Edye Venancio