Festival de Inverno dos Jogos de Aventura e Natureza movimenta o Litoral

Foto: Jow D’Ambros/SEES-PR

O Litoral do Paraná teve um fim de semana repleto de competições, oficinas e atrações esportivas com o início da etapa Festival de Inverno dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs), promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES). No sábado e no domingo (12 e 13), seis municípios litorâneos receberam 12 atividades esportivas, reunindo atletas, turistas e comunidades locais em torno de uma programação que une esporte, turismo e desenvolvimento regional.

Em Antonina, o destaque foi o tradicional Rally da Graciosa. A 38ª edição foi vencida pela dupla Bernardo Reuwsaat e Sidinei Broering, a bordo de um VW Up TSI. A cidade também sediou oficinas e disputas de Beach Soccer – com vitórias do Real Paraná (Sub-10), Caveirão FC (Sub-13) e Paraná Club (Adulto) –, além do Desafio de Obstáculos, que reuniu competidores nas categorias Forfun e Elite.

Morretes recebeu o Campeonato Paranaense de Caiaque Cross, com provas no Rio Nhundiaquara, enquanto Matinhos foi sede da 1ª etapa do Circuito Paranaense de Handebol de Praia e da etapa litoral do Campeonato Paranaense de Basquete 3×3, com mais de dez equipes premiadas entre as categorias masculinas e femininas.

Em Guaratuba, a tradicional Corrida do Divino reuniu 850 participantes. Já o balão do JAN, símbolo do evento, marcou presença em Antonina, Paranaguá e Pontal do Paraná. O Voo Livre foi a atração da Ilha do Mel.

No domingo (13), o fim de semana foi encerrado com estilo no Festival da Família, que reuniu mais de 5 mil pessoas no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná, em uma programação de oficinas, apresentações culturais e atividades recreativas para todas as idades.

O diretor de Inovação e Desenvolvimento da SEES, Tiago Campos, celebrou o impacto do evento. “O primeiro fim de semana foi um grande sucesso, com tempo muito bom no Litoral. Estamos usando o esporte como indutor do turismo, gerador de emprego, renda, desenvolvimento econômico e também para movimentar o nosso litoral neste período de menor fluxo de visitantes”, destacou.

Criados pelo Governo do Estado em 2019, os Jogos de Aventura e Natureza são uma iniciativa inédita no Brasil, que integra esporte, turismo sustentável e preservação ambiental. O evento, de formato itinerante, acontece em diversas regiões do Paraná ao longo do ano, fortalecendo o comércio local, incentivando a prática esportiva e promovendo qualidade de vida.

O Festival de Inverno dos JANs continua até o dia 27 de julho com uma programação intensa em todo o Litoral.

Confira os campeões do primeiro fim de semana:

38º Rally da Graciosa – Antonina

Bernardo Reuwsaat e Sidinei Broering (VW Up TSI)

Beach Soccer – Antonina

Sub-10: Real Paraná

Sub-13: Caveirão FC

Adulto: Paraná Club

Desafio de Obstáculos – Antonina

Forfun Masc.: Guilherme Charles

Elite Masc.: Jhonatan Carvalho

Forfun Fem.: Mirian Carla

Elite Fem.: Sara Nona

Basquete 3×3 – Matinhos

Adulto Masc.: SCPR / Guaxo

Sub-23 Masc.: S. E. King’s

Sub-18 Masc.: Mandaguari 2

Sub-15 Masc.: SJP Storm

Adulto Fem.: SJP / Guaxo

Sub-18 Fem.: Mandaguari 1

Sub-15 Fem.: X3 Campos Gerais

Handebol de Praia – Matinhos

Adulto Masc.: AHPA / SESPOR / SICOOB / PARANAGUÁ

Adulto Fem.: COBRA HANDBEACH / ACH / CASCAVEL

Caiaque Cross – Morretes

Menor Masc.: Luan Gabriel Colveiro

Júnior Masc.: Davi Santiago dos Santos

Sênior Masc.: Emanoel Barcelos Cruz de Souza

Master Masc.: Felipe Pacheco dos Santos Lima

Infantil Fem.: Livia Carlett de Melo

Menor Fem.: Emanuelly Maiara Birkheuer

Júnior Fem.: Milena Sofia

Sênior Fem.: Bruna da Silva Siqueira

Confira os destaques da próxima semana:

Oficinas (sempre às 9h)

Rugby e Stand Up – Praça Romildo Gonçalves, Antonina

Beach Tennis, Orientação e Slackline – Parque Municipal, Guaratuba

Beach Tennis, Handebol de Areia e Vôlei de Praia – Arena JAN, Matinhos

Chase Tag e Slackline – Arena Vicente Gurski, Matinhos

Skate – Pista Edlei Antonio da Silva, Paranaguá

Competições

17 a 20/07 – Vôlei de Praia – Arena JAN, Matinhos – 08h

17 a 20/07 – Handebol de Areia – Arena JAN, Matinhos – 08h

17 a 20/07 – Bodyboarding – Praia de Leste, Pontal do Paraná – 08h

18 a 20/07 – Futevôlei – Arena JAN, Matinhos – 08h

18 a 20/07 – Capoeira – Arena Albertina Salmon, Paranaguá – 08h

19/07 – Cross Games – Praia Central, Guaratuba – 07h

19 e 20/07 – Surf – Praia do Farol, Ilha do Mel – 08h

19 e 20/07 – Pesca de Areia – Praia de Leste, Pontal do Paraná – 07h

19 e 20/07 – Ciclismo Mountain Bike – Pontal do Sul, Pontal do Paraná – 07h30

Para mais informações sobre possíveis alterações na programação, acompanhe os canais oficiais da Secretaria do Esporte do Paraná.