Ilha do Mel dá início ao Festival Jazz A Gosto 2025 com música e natureza em perfeita harmonia

Primeiro dos cinco fins de semana do Festival começa neste sábado com shows gratuitos no palco da praça Felipe Valentim e no Circuito Off

A partir deste fim de semana, a Ilha do Mel volta a se transformar em um palco ao ar livre, atraindo turistas apaixonados por boa música e pela natureza exuberante que a Ilha proporciona. Na comunidade de Nova Brasília, acontece há 11 anos o Festival Jazz A Gosto, um evento já consolidado como uma das maiores celebrações da música instrumental no Brasil, reunindo artistas renomados e revelações da cena jazzística. Este ano a estimativa é repetir o sucesso do ano passado, quando 60 mil pessoas compareceram à Ilha do Mel nos cinco fins de semana do mês.

Nesta estreia, nos dias 2 e 3 de agosto, no Festival Jazz A Gosto o público poderá acompanhar shows de nomes como o saxofonista Paulo Levi, que atua internacionalmente na China e marca presença em muitos festivais de jazz pelo mundo; o cantor e compositor Adriano Trindade, de volta ao Brasil após uma temporada na Alemanha. Destaque também para fortes presenças no cenário local e nacional, como o violinista Gabriel Vieira, o bandolinista Daniel Migliavacca, o violoncelista Leonardo Destro e as cantoras Ana Paula da Silva e Clariô Silva.

Para o curador Glauco Sölter, a diversidade musical e a conexão com o espírito da Ilha do Mel são marcas essenciais da curadoria. “A programação nasce de maneira orgânica, a partir de nomes que se destacam na cena instrumental e artistas que entram em contato ao longo do ano. Procuramos compor um panorama que contempla talentos locais, músicos consagrados e propostas artísticas que dialoguem com a beleza e a filosofia da Ilha — música que respeita o ambiente e potencializa a experiência sensorial de quem está aqui”, afirma.

Os shows se estendem por todos os cinco fins de semana de agosto, nas comunidades de Brasília e Encantadas, com apresentações gratuitas e experiências imersivas que conectam arte, cultura e meio ambiente. O palco principal do Festival Jazz A Gosto será montado na Praça Felipe Valentim, mas a música também vai ecoar em outros cantos da Ilha, com shows intimistas no Circuito Off — passando pela Pousada das Meninas, Treze Luas e Ilha do Mel Café, no Farol; pelo Sossegos, na Praia Grande; e pelo Bar do Canto, no Canto da Vó.

Mais do que um festival de música, o Jazz A Gosto se consolidou como uma experiência coletiva, construída a muitas mãos. “A comunidade da ilha abraçou o Festival. Desde o primeiro ano, percebemos como moradores, empreendedores e artistas se mobilizam para que tudo aconteça. Hoje, o evento é motivo de orgulho local e tem reconhecimento nacional como um dos grandes festivais de jazz do Brasil”, destaca Suzi Albino, da comissão organizadora.

Segundo Suzi, o envolvimento da comunidade vai muito além do apoio logístico. “Desde o menino do carreto até as pousadas, restaurantes e empresas náuticas, todos ganham”, ressalta. Segundo ela, o esforço coletivo somado aos patrocinadores e apoiadores, é que torna o evento possível. Entre os patrocinadores e apoiadores estão pousadas e restaurantes, além das marcas de bebidas Heineken, Mamba Water, Hidromel, Vinhos Suntana e Honey Drinks. O evento conta ainda com o apoio das empresas de transporte como a Viação Graciosa, a Abaline e o Estacionamento Portal do Mel.

Três festivais de jazz na Ilha do Mel em agosto

Em agosto, o jazz se espalha pela Ilha do Mel e movimenta as comunidades de Nova Brasília e Encantadas — os dois principais núcleos de moradores e de infraestrutura turística da região. As pousadas, com índices de ocupação equiparados com a alta temporada, já estão praticamente lotadas para os cinco fins de semana do mês.

O Festival Jazz A Gosto celebra 11 anos de história desde sua estreia em Nova Brasília, em 2014. Em 2016, o som chegou também à praia de Encantadas. Hoje, a ilha pulsa ao ritmo de três festivais: o Jazz A Gosto e o Ilha do Mel Jazz, em Nova Brasília; e o Encantadas Jazz, na praia de Encantadas.

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL JAZZ A GOSTO

1° FIM DE SEMANA (1º1 E 2 DE AGOSTO)

Sexta-feira , dia 1º

19h30 Palco Praça

Ana Paula Silva (voz/violão) e Clariô Silva (voz/percussão ) participação especial Vina Lacerda(percussão)

20h Treze Luas

Adriano Trindade (voz/violão) e Fábio Mello (sax)

21h Ilha do Mel Café

Paulo Levi Quarteto – Paulo Levi (sax), Vinícius Araújo (guitarra), Glauco Solter(baixo) e Luís Gustavo Rocha (bateria)

Sábado, dia 2

13h Palco Praça

Destro Cello Trio- Leonardo Destro(violoncelo), Jean da Rosa (teclado) Rhuan Rodrigues (bateria)

15h Palco Praça

Daniel Migliavacca Trio – Daniel Migliavacca (bandolim), Gabriel Vieira (violino) e Vina Lacerda (percussão)

17h Treze Luas

Ana Paula Silva (voz/violão) – “Jardineira das Canções ” participação especial Fábio Mello(sax)

19h Pousada das Meninas

Adriano Trindade(voz/violão) convida Gabriel Vieira (violino )

19h Palco Praça

Carine Luup e Capybara Trio

20h Treze Luas

Duo Bandolaxo – Daniel Migliavacca (bandolim) e Glauco Solter (baixo)

21h Ilha do Mel Café

Clariô Silva e Banda – Clariô Silva (voz), Pedro Ribeiro(guitarra), Igor Loureiro (baixo), João Soares (bateria) participação especial Fábio Mello(sax)

22h Sossegos (Canto da Vó)

Rodi Mendes (guitarra) convida Vina Lacerda (percussão)

2° FIM DE SEMANA (08 E 09 DE AGOSTO)

Sexta-feira, dia 8

19h30 Palco Praça

M.U.V. Laboratório Groove – Kátia Drumond (voz) e Ricardo Verocai (teclado) Evangivaldo Santos (baixo) e Davi Rabelo (bateria)

20h Treze Luas

Cecília Carolo (voz) Mário Conde (guitarra) e Davi Sartori (piano elétrico)

21h Ilha do Mel Café

Mutum Jazz – Juarez Neto (sax), Duda Comunello (guitarra), Rodrigo Marques (baixo) e Denis Mariano (bateria)

Sábado, dia 9

13h Palco Praça

Abdiel Freire (sax/flauta) convida Ricardo Verocai (piano elétrico) e bat/percussão

15h Palco Praça

Sample Coletivo – Reinaldo Soares (trompete/sax) e Leonardo Fortunato (guitarra/program)

17h Treze Luas

Clarissa Ferreira (voz/violão) Ana (voz/violino)

17h Palco Praça

Nego Blue (voz/violão) + convidado

19h Pousada das Meninas

Cecília Carolo Carolo (voz) e Mário Conde (guitarra)

19h Palco Praça

Thais Calderon e Tangará – Thais Calderon (voz), Juarez Neto (sax), Duda Comunello (guitarra), Rodrigo Marques (baixo) e Denis Mariano (bateria)

20h Treze Luas

Davi Sartori (teclado) e Davi Corrêa (bateria)

21h Ilha do Mel Café

M.U.V. convida Abdiel Freire – Kátia Drumond (voz),Ricardo Verocai (piano elétrico), Evangivaldo Santos (baixo), Davi Rabelo (bateria) e Abdiel Freire (sax/flauta)

22h Sossegos (Canto da Vó)

Thais Calderon (voz) e Duda Comunello (guitarra)

3° FIM DE SEMANA (15 E 16 DE AGOSTO)

Sexta-feira, 15

19h30 Palco Praça

Gustavo Garoto (voz/violão) e Mariana Baraj (voz/percussão)

20h Treze Luas

Pri Nogueira (voz), Ana Júlia Lima (teclado) e Davi Corrêa (bateria)

21h Ilha do Mel Café

Jump Jazz convida Fred Spek – Marcelo Oliveira (clarinete), Ricardo Kert (guitarra), Giovani Bonfati (baixo acústico), Luciano Madalozzo (bateria) e Fred Spek (violino)

Sábado, 16

13h Palco Praça

Choro Jais Trio – Gunther Pedroso (violão), Vinícius Araújo (guitarra) e Davi Corrêa (bateria)

15h Palco Praça

Pri Nogueira e Jump Jazz

17h Treze Luas

Gustavo Garoto (voz/violão/acordeom)

19h Pousada das Meninas

Mariana Baraj (voz/percussão)

19h Palco Praça

François Muleka (voz/violão), Evangivaldo Santos (baixo) e Fernando Lobo (voz/percussão)

20h Treze Luas

Vinicius Araujo (guitarra) e Fred Spek (violino)

21h Ilha do Mel Café

Lima O. Trio – Ana Júlia Lima (teclado), Igor Loureiro (baixo), João Soares (bateria)

22h Bar do Canto (Canto da Vó)

Gladi Sebaje (voz/violão) convida Vinícius Araújo (guitarra)

4° FIM DE SEMANA (22 E 23 AGOSTO)

Sexta-feira, 22

19h30 Palco Praça

Ana Decker (voz), Joel Müller (violão), Pedro Afara (baixo) e Lilo Oro (bateria)

20h Treze Luas

Wes Ventura (voz/guitarra) Bebé Pacheco (voz)

21h Ilha do Mel Café

Caio Santos (trompete), Therciano Albuquerque (teclado), Pedro Afara (baixo) e João Soares (bateria)

Sábado, 23

13h Palco Praça

André Ribas (acordeon ) e Otávio Augusto (sax/flauta)

15h Palco Praça

Reinaldo Soares (trompete), Samuel Strapasson (guitarra) e Lilo Oro (bateria)

17h Treze Luas

Ana Decker (voz), Joel Müller (violão) e Vina Lacerda (percussão)

19h Pousada das Meninas

Caio Santos (teclado) e Paulinho Branco (sax)

19h Palco Praça

Wes Ventura Trio convida Bebé Pacheco – Wes Ventura (voz/guitarra), Pedro Afara (baixo), João Soares (bateria) e Bebé Pacheco (voz)

20h Treze Luas

Therciano Albuquerque (teclado) e Grasiela Piason (voz)

21h Ilha do Mel Café

André Ribas Trio convida Otávio Augusto – André Ribas (acordeon), Joel Müller (violão), Vina Lacerda (percussão) e Otávio Augusto (sax/flauta)

5° FIM DE SEMANA (29 E 30 DE AGOSTO)

Sexta-feira, 29

19h30 Palco Praça

Nikole Gouveia Quarteto – Nikole Gouveia (voz), Ana Marques(teclado), Lucas Schafa (baixo) e Luís Fernando Diego (bateria)

20h Treze Luas

Betinho Zanelato (violino) e Murilo Veronezi (guitarra)

21h Ilha do Mel Café

Trio MABI – Trovão Rocha (baixo), Gabriel Barbalho (trompete) e Lucas Fê (bateria) participação especial Alexandre Rodrigues (flauta)

Sábado, 30

13h Palco Praça

John Mueller (violão/voz)

15h Palco Praça

Grupo Urucum

17h Treze Luas

Alexandre Rodrigues (flauta e pífano) e Murilo Veronezi (guitarra)

19h Pousada das Meninas

Betinho Zanelato (violino) e Jimmy Reuter (guitarra)

19h Palco Praça

Atração a Confirmar

20h Treze Luas

Gabriel Barbalho (trompete) e Trovão Rocha (baixo)

21h Ilha do Mel Café

Tributo a Aretha Franklin com Nicole Gouveia e Grupo

22h Bar do Canto (Canto da Vó)

Nego Blue e Jimmy Reuter Trio

11º Jazz A Gosto

Local: Nova Brasília – Ilha do Mel

Quando: Todos os fins de semana de agosto

Programação noturna: Circuito Off em pousadas e restaurantes

