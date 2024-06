Entrega do Mercado Público de Foz do Iguaçu será no feriado de São João Batista

Fotos: Divulgação

A obra do Mercado Público de Foz do Iguaçu está finalizada e a entrega oficial do empreendimento será realizada pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI) no dia 24 de junho, segunda-feira, feriado em celebração ao padroeiro da cidade, São João Batista.

O evento marcará a conclusão das obras, além da assinatura de contratos com os permissionários dos boxes comerciais e sociais, bem como com os artistas que integrarão o Circuito Cultural do Mercado.

“Esta será, oficialmente, a primeira vez que o mercado receberá visitantes”, explica Yuri Benites, diretor de Turismo do PTI. Durante a cerimônia, os convidados conhecerão alguns dos serviços que serão oferecidos pelos lojistas, já que toda a parte de alimentação e bebidas será fornecida pelos comerciantes que já possuem contratos assinados com o PTI. “Dentro do mercado, o evento contará com exposição artística preparada por artistas e artesãos locais”, confirme Yuri.

A pedido dos permissionários que participaram do primeiro processo de seleção e já assinaram seus contratos, a abertura do Mercado Público, inicialmente marcada para o início de junho, será adiada para uma nova data ainda a ser confirmada. A decisão foi tomada devido à necessidade de mais tempo para realizar projetos, aquisições e ajustes necessários nos boxes dentro do mercado.

Os lojistas estão atualmente trabalhando nos projetos arquitetônicos de seus espaços, visando garantir que cada boxe esteja devidamente preparado para atender o público com a máxima qualidade. Como nem todos conseguiriam abrir neste primeiro momento, a decisão consensual foi de prorrogar o prazo de abertura.

Revelação do nome oficial do Mercado Público — Um dos momentos mais aguardados será a revelação do nome do Mercado Público. Após meses de especulações e expectativas, o nome do novo empreendimento será anunciado. “A entrega do mercado para os lojistas é o primeiro passo para o funcionamento do espaço, já que eles são o coração do empreendimento. Nosso papel, agora, será de apoio e fomento, para que o local se consolide como um ponto de encontro de cultura e de turismo. O local é um ponto de conexão histórico entre o centro da cidade e a região das vilas construídas por Itaipu e precisamos reconhecer e valorizar essa história”, comenta o diretor-geral-brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri.

Onde fica o Mercado Público — O antigo prédio da Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal), que funcionou até 1990, é a casa do Mercado Público. Localizado no encontro das avenidas Araucária e Tancredo Neves, o espaço de mais de 4.700 mil m2 de área construída, fica ao lado do Sesc Paraná.

Passa por ali quem visita a zona Norte da cidade, que contempla a Itaipu Binacional e seus atrativos, Gramadão, Vilas A, B, C, Porto Belo, Cidade Nova, entre outros bairros. Além disso, fica a menos de 2km da aduana do Brasil e Paraguai, estando na rota turística de quem visita o país vizinho.

Com um mix de produtos pensado para atender as expectativas de quem visita o “mercadão” da cidade, o Mercado Público será como a tríplice fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina: plural entre suas singularidades. Diante das oportunidades proporcionadas pela localização estratégica e pela forte presença e envolvimento dos lojistas na gestão do espaço, ele nasce como mais um atrativo turístico da cidade.

Gestão do Mercado Público — A gestão do empreendimento fica sob responsabilidade do Parque Tecnológico Itaipu, que possui mais de 15 anos de experiência em gestão de atrativos. “Quando pensamos em um Mercado Público, pensamos em turismo de experiência. Aqui o viajante será convidado a mergulhar na essência da cultura local, e por sua vez, poderá perceber a quão diversa ela é”, comenta Yuri.

Dando o merecido espaço aos pequenos produtores locais, o Mercado será mais uma oportunidade para o empreendedor trabalhar seu desenvolvimento econômico-financeiro.

Cultura intrínseca ao mercado — Olhando para o enriquecimento cultural por meio da promoção da diversidade da região, será oferecida uma variedade de eventos culturais para a comunidade e visitantes. “Serão 3 anos de Circuito Cultural garantidos por Itaipu. Em breve abriremos edital para que os artistas regionais possam se inscrever e participar. Queremos música, teatro, dança, exposições, rodas literárias… Estaremos abertos às propostas que receberemos dos artistas e coletivos de cultura”, comenta o diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni.

A iniciativa visa dar destaque para talentos regionais, consolidando o Mercado Público como um ponto de encontro cultural vibrante. “Realizaremos eventos culturais especiais em feriados e datas comemorativas do calendário municipal, planejados e adaptados para refletir as tradições regionais, bem como para proporcionar entretenimento para todas as idades”, comenta o coordenador de Cultura do PTI, Felipe Cavalcante.

Contato — Para tirar dúvidas e obter mais informações relacionadas ao edital de locação dos boxes comerciais, entre em contato com o Parque Tecnológico Itaipu pelo e-mail: [email protected].