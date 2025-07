O Brasil que cresce: 6 destinos de ecoturismo que estão conquistando o mundo

Imagem: joanne47 / Unsplash

O Brasil nunca esteve tão em alta no cenário mundial do ecoturismo. A revista Forbes elegeu o país como o melhor destino mundial para a prática de ecoturismo, conquistando nota 94,9 de 100 pontos e ficando à frente de México, Austrália e Equador. E não é para menos: pesquisa do Sebrae revela que o turismo de natureza e ecoturismo já representam 60% do faturamento do setor, sendo oferecido por 65,9% das empresas da indústria de viagens.

O mercado de ecoturismo no Brasil cresce impressionantes 30% ao ano, enquanto o resto do mundo registra apenas 8%. Pós-pandemia, os brasileiros descobriram o prazer de se reconectar com a natureza sem precisar atravessar oceanos. Prepare-se para conhecer os destinos que estão fazendo o país brilhar no mapa mundial do turismo sustentável.

Bonito (MS)

Bonito é o grande campeão do Prêmio Melhores Destinos 2024/2025 na categoria melhor destino de ecoturismo do Brasil. E a vitória não foi por acaso: a cidade de 25 mil habitantes conseguiu algo extraordinário — transformar-se em um exemplo mundial de turismo sustentável sem perder seu charme de interior.

Com mais de 80 opções de passeios espalhados por quase 40 locais, Bonito oferece desde flutuação no Rio da Prata até mergulho no Abismo Anhumas. O destino é um dos poucos no Brasil a receber o selo de ‘Carbono Neutro’ antes da meta do Acordo de Paris, garantindo que futuras gerações poderão desfrutar das mesmas maravilhas cristalinas.

Aproximadamente 10 mil empresas brasileiras são dedicadas ao segmento de ecoturismo, e Bonito concentra algumas das mais experientes. Por isso, escolher uma boa agência é fundamental — ela será sua garantia de viver experiências únicas respeitando os limites estabelecidos pelo rigoroso sistema de controle de visitação da cidade.

Chapada dos Veadeiros (GO)

A Chapada dos Veadeiros conquistou fama mundial por suas formações rochosas antigas, cachoeiras espetaculares e energias místicas. O destino equilibra preservação ambiental, fortalecimento de comunidades locais e experiências transformadoras, oferecendo desde trilhas leves até desafios para aventureiros experientes.

As águas cristalinas dos poços naturais, cânions impressionantes e uma das maiores concentrações de cristais de quartzo do planeta fazem da região um ímã para quem busca renovação. Durante os passeios, é possível fazer tirolesas, escaladas, trilhas e conhecer mirantes com vistas de tirar o fôlego.

O ecoturismo na Chapada valoriza o conhecimento tradicional e gera renda para comunidades locais através de hospedagens familiares, gastronomia típica e artesanato regional. Muitas atrações têm preços acessíveis e algumas nem precisam de guias para acompanhar.

Foz do Iguaçu (PR)

Foz do Iguaçu mostra que turismo de grande porte pode e deve ser feito com responsabilidade. As mundialmente famosas Cataratas do Iguaçu são apenas o início de uma experiência completa que inclui o Parque Nacional do Iguaçu, com sua biodiversidade exuberante da Mata Atlântica.

Além da passarela que leva os visitantes pertinho das quedas d’água, o destino oferece passeios de barco, trilhas ecológicas, observação de aves e vivências em áreas de conservação. O Parque das Aves e a Tríplice Fronteira complementam um roteiro que une aventura e educação ambiental.

A infraestrutura consolidada permite experiências seguras e confortáveis, enquanto iniciativas locais conectam o turismo ao apoio de comunidades e projetos de conservação. É a prova de que destinos consolidados podem manter sua magia enquanto crescem de forma sustentável.

Foto: szagabesz / Unsplash

Lençóis Maranhenses (MA)

Em pesquisa com 3,3 mil pessoas, 8,5% responderam que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é o destino dos sonhos que ainda não conhecem. E 2024 marcou um momento histórico: o parque foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO.

Este ecossistema único de 150 mil hectares impressiona com suas dunas de areia branca e lagoas sazonais de água doce que mudam de forma a cada temporada. A melhor época para visitá-los é entre maio e setembro, quando as lagoas estão cheias após o período chuvoso e o sol brilha constante.

Com três bases principais de acesso — Barreirinhas, Santo Amaro e Atins — cada uma oferece experiências distintas. Para aproveitar ao máximo essa maravilha natural, contar com uma agência de turismo especializada faz toda diferença na escolha da base ideal e no planejamento dos circuitos mais adequados ao seu perfil de viajante.

O reconhecimento internacional impulsionou investimentos do Ministério do Turismo para melhorar a mobilidade sustentável no parque, incluindo mapeamento de trilhas para uso motorizado e não motorizado. O modelo turístico apoia economicamente as comunidades locais, promovendo artesanato de fibra de buriti e garantindo gestão ambiental através de guias credenciados.

Foto: Marcus Dall Col / Unsplash

Pantanal (MS/MT)

O maior pantanal do mundo é um santuário ecológico que abriga uma das maiores concentrações de vida selvagem do planeta. Mato Grosso lidera com 85,9% das empresas locais envolvidas com ecoturismo, seguido por Mato Grosso do Sul com 83%, reflexo da riqueza natural da região.

Safáris fotográficos revelam onças-pintadas, jacarés, araras-azuis e centenas de outras espécies em seu habitat natural. Os passeios podem ser feitos a cavalo, de caminhonete 4×4 ou através de navegação pelos rios que cortam a maior planície inundável do mundo.

O pôr do sol pantaneiro é considerado um espetáculo à parte, com cores que se refletem nas águas e criam cenários únicos. A região combina aventura com conforto em pousadas especializadas que oferecem experiências imersivas respeitando os ciclos naturais da fauna e flora local.

Jalapão (TO)

O Jalapão surge como um dos destinos mais selvagens e autênticos do país, uma região de 34 mil quilômetros quadrados no coração do cerrado tocantinense. Suas paisagens revelam um Brasil que muitos ainda não conhecem: chapadas imponentes, dunas alaranjadas e fervedouros únicos no mundo.

Os fervedouros são nascentes de água cristalina com pressão natural que impede o corpo de afundar — uma experiência mágica disponível em locais como Bela Vista e Encontro das Águas. A famosa Cachoeira da Velha e as Dunas do Jalapão completam cenários que parecem saídos de outro planeta, especialmente no pôr do sol.

O compromisso com a conservação fica evidente nas iniciativas de preservação do capim dourado e proteção de espécies raras como o pato-mergulhão. Para aproveitar ao máximo essa joia escondida, investir em um bom pacote com tudo incluso é essencial — o acesso desafiador por estradas de terra exige logística especializada e veículos 4×4.

Segundo o Ecotourism Global Market Report, a expectativa é que o mercado mundial de ecoturismo cresça de US$ 200,8 bilhões em 2023 para US$ 331,62 bilhões em 2027. O Brasil está na vanguarda dessa revolução verde, provando que é possível unir conservação, desenvolvimento social e experiências inesquecíveis. Certamente você terá visitado alguns dos pontos turísticos mais incríveis do planeta, vivenciando a grandiosidade de um país que aprendeu a valorizar seus tesouros naturais. Organizando direitinho, todo mundo viaja!