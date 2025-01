Equipe de Paranaguá e Curitiba fazem amistoso de vôlei sentado

Com objetivo de promover as ações de e para pessoas com deficiência, um jogo amistoso de vôlei sentado, esporte paralímpico, abre o evento Verão Vôlei Show, na manhã deste sábado (18), na Arena da Praia de Caiobá, em Matinhos.

Participam as equipes da Associação de Voleibol Paralímpica do Litoral (AVPL), de Paranaguá, do Instituto de Promoção do Paradesporto (IPP), de Curitiba. O vôlei sentado é uma modalidade praticada por pessoas que possuem alguma deficiência física ou relacionada à locomoção.

A organização é da Coordenação de Paradesporto em parceria com a Diretoria de Inovação da Secretaria do Esporte do Paraná. Faz parte da programação Verão Maior Paraná e dos Jogos de Aventura e Natureza.

O Verão Vôlei Show ainda vai contar a despedida da medalhista olímpica e campeã mundial de vôlei de praia Ágatha Bednarczuk Rippel. Ágatha nasceu em Curitiba e começou a praticar vôlei em Paranaguá, onde criou o Projeto Ágatha, para atender jovens e adolescentes.

Ágatha, será recebida por duas ex-parceiras: Duda Lisboa, campeã mundial e que já foi considerada a melhor jogadora de vôlei de praia do mundo; e Rebecca Silva, sua última parceira olímpica. Também participa Natasha Valente, um talento emergente da modalidade.

Programação

Verão Maior Vôlei Show Adaptado (Caiobá, 10h-12h)

Verão Maior Vôlei Show com Ágatha e parceiras (Caiobá, 16h-18h30)