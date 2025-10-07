Escola de Formação de Turismo de Paranaguá visita a Igreja de São Benedito

A Igreja de São Benedito é considerada a primeira construída no sul do Brasil por escravos devotos do santo, entre os anos 1600 e 1650

Fotos: Wilson Leandro

A Prefeitura de Paranaguá promoveu mais uma edição da Escola de Formação de Turismo, desta vez tendo como cenário a histórica Igreja de São Benedito, no Centro Histórico. O evento aconteceu na sexta-feira (3).

Os participantes, em sua maioria estudantes do curso técnico de Turismo, foram recepcionados por Olavo Muniz de Carvalho, responsável pela administração e cuidados com o templo. Ele compartilhou a história da construção da edificação e a devoção a São Benedito.

“Para mim é a maior satisfação estar aqui com vocês e contar essa história. Nós ‘adotamos’ a igreja e cuidamos de tudo. Recebemos, em média, 200 visitantes por mês, todos encantados com a edificação e com o fato de ter sido erguida pelos escravos”, destacou Carvalho.

Na sequência, a mediação ficou a cargo do professor, ator e historiador Deni Capetta, que relatou curiosidades e explanou sobre a diversidade cultural e a riqueza dos objetos da igreja.

História da Igreja de São Benedito

A Igreja de São Benedito é considerada a primeira construída no sul do Brasil por escravos negros devotos do santo, entre os anos de 1600 e 1650, embora alguns historiadores apontem o ano de 1784 como a data oficial de sua fundação.

O templo servia como local para missas, casamentos e batizados dos escravos, que não podiam frequentar a igreja dos brancos.

Até hoje preservada, já passou por diversas reformas e segue como marco da colonização do sul do Brasil, sendo uma das mais autênticas edificações do estilo colonial em território paranaense.

Patrimônio tombado

A igreja foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná em 1962 e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1967. Seu interior abriga um valioso acervo sacro também tombado, incluindo o altar-mor com a imagem de São Benedito.

Erguida em alvenaria de pedra, apresenta características da arquitetura setecentista, mantendo a simplicidade no espaço interno. A Irmandade de São Benedito, uma das mais antigas da cidade, segue responsável pela preservação do templo.

A igreja de São Benedito está localizada na Rua Conselheiro Sinimbú, Centro Histórico. Esta aberta para visitação de segunda a segunda das 8h às 18h, inclusive aos feriados.

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi