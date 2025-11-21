Paranaguá anuncia novos cursos gratuitos de costura industrial e operador de drone

Cursos são promovidos pela Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação em parceria com Governo do Estado e Senar

Fotos: Wilson Leandro

A Prefeitura de Paranaguá oferece novos cursos gratuitos em parceria com o Governo do Estado e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). As ações são conduzidas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin) e têm como foco preparar a população para as demandas reais do mercado, ampliar o acesso ao emprego e impulsionar o desenvolvimento econômico do município.

Nos primeiros seis meses da gestão, mais de 1.000 vagas de trabalho foram ofertadas por meio de feirões de emprego. Agora, o Poder Municipal anuncia novas formações estratégicas, entre elas técnicas de costura industrial, com bolsa de R$ 1.008, e operador de drone, voltada a nichos profissionais em expansão.

O prefeito Adriano Ramos afirma que os resultados positivos são reflexo da união entre capacitação, diagnóstico das demandas locais e parcerias com o setor produtivo. “Nos primeiros seis meses da gestão, conseguimos ofertar mais de mil vagas de emprego. Realizamos vários feirões, dentro e fora da Secretaria do Trabalho, sempre em parceria com as empresas. É uma política permanente de aproximação entre quem precisa trabalhar e quem precisa contratar”, diz.

Segundo o prefeito, a qualificação tem sido construída a partir de necessidades concretas apresentadas pelas empresas de Paranaguá. “Identificamos um déficit grande de açougueiros, por exemplo. Abrimos uma turma com 15 vagas justamente para atender essa demanda, porque hoje quase não há profissionais disponíveis no mercado. Seguimos mapeando outras áreas e abrindo cursos conforme a necessidade da economia local”, explica.

36 cursos em 2025: qualificação contínua e alinhada ao mercado

O chefe do Núcleo de Trabalho, Qualificação e Renda da Setrin, Silvio Maurício, destaca que a meta estabelecida no início do ano foi cumprida: levar capacitação acessível para a população com foco em empregabilidade e inovação. “Nosso objetivo era ampliar a oferta de capacitação, identificar necessidades e preparar a população. Chegamos a 36 cursos no ano, muitos deles em parceria com o Governo do Estado. Todos gratuitos e com foco direto no que o mercado está pedindo”, conta.

Entre os novos cursos, ele destaca o operador de drone, em parceria com o Senar, cujas inscrições começaram na quarta-feira, dia 19. “É um curso fundamental. A tecnologia de drones já é exigência em várias áreas – inspeções, mapeamento, logística e monitoramento ambiental. E aqui as pessoas vão aprender gratuitamente a operar drones com técnica”, esclarece.

A formação ocorrerá nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, no Sine, com vagas limitadas.

Costura industrial: 40 vagas, bolsa de R$ 1.008 e início das aulas em 27 de novembro

Outra capacitação de grande procura é o curso gratuito de técnicas de costura industrial, ofertado pela carreta do Qualifica Mais Paraná, que chega a Paranaguá pela 13ª vez. As aulas começam no dia 27 de novembro e serão ofertadas em dois períodos: à tarde, das 13h30 às 17h30, e à noite, das 18h30 às 22h30, totalizando 40 vagas – 20 em cada turma.

A formação é inteiramente gratuita e conta com bolsa-auxílio de R$ 1.008 para todos os participantes. O Governo do Estado fornece os tecidos e materiais utilizados nas atividades, e os alunos podem levar para casa todas as peças produzidas ao longo do curso, o que reforça o caráter prático e incentivador da qualificação.

“Além da bolsa, tudo o que o aluno costura na carreta ele leva para casa. É uma oportunidade completa para quem quer aprender e iniciar uma nova profissão”, afirma Silvio.

Como se inscrever

Para qualquer um dos cursos – costura industrial ou operador de drone – basta ser maior de 18 anos e comparecer à Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação/Sine (Rua José Gomes, 320 – João Gualberto) com os documentos RG, CPF e comprovante de residência.

As vagas são limitadas e preenchidas por seleção simples. O endereço

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Luiza Rampelotti