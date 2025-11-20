Paranaguá lança Selo Antirracista Baobá e reforça compromisso com educação inclusiva

Iniciativa inédita mobiliza escolas, gestores e comunidade para fortalecer o ensino da cultura afro-brasileira e indígena, ampliando consciência, respeito e participação social

A Prefeitura de Paranaguá realizou, na tarde desta quarta-feira (19), um encontro marcado por significado e força coletiva no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, foi apresentado oficialmente o Selo Antirracista Baobá, ação que reforça o compromisso da administração municipal com uma educação que acolhe, valoriza e inspira. O selo será trabalhado ao longo de todo o ano letivo, estimulando reflexão contínua e práticas pedagógicas comprometidas com o respeito à diversidade.

Idealizado pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), o Selo Antirracista Baobá nasce para fortalecer a implementação das leis federais nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, que tornam obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas da educação básica. A iniciativa amplia a visibilidade de ações estruturantes no município e incentiva o engajamento das escolas em projetos que conectam educação, cidadania e equidade.

O lançamento reuniu gestores públicos, educadores, representantes do movimento negro e instituições parceiras em um momento de união e propósito. As escolas participantes serão avaliadas ao longo do ano e poderão receber o Selo Ouro, Prata ou Bronze, de acordo com critérios pedagógicos e ações desenvolvidas. A proposta é estimular ambientes escolares mais conscientes, participativos e comprometidos com a transformação social.

A secretária da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial, (Semdir), Carolina Lourenço, ressaltou o impacto da ação no cotidiano escolar. “Esse selo é um marco histórico no município, porque vai proporcionar a inserção de uma educação antirracista no ambiente escolar. Assim, as crianças poderão desenvolver senso crítico para combater o racismo estrutural. Sabemos que existe um racismo velado e precisamos, enquanto poder público, ampliar esforços para garantir equidade racial, tanto ao povo negro quanto aos povos indígenas”, afirmou.

Para a secretária municipal de Educação, Fabíola Arcega, a iniciativa rompe paradigmas e abre caminhos para uma formação mais humanizada. “ O objetivo é proporcionar conhecimento a todos e principalmente a nossas crianças sobre o que significa uma educação antirracista e o reconhecimento da pluralidade. A partir desse selo, queremos transmitir às nossas crianças que o respeito é a base de tudo. Precisamos respeitar todas as culturas”, destacou.

Representando o Legislativo, a vereadora Tenile Xavier reforçou a dimensão simbólica e prática do selo. “A ideia do selo vai além dos papéis. Ele não é apenas um certificado na parede é um marco que acolhe uma educação que respeita e reconhece a importância da Consciência Negra na nossa sociedade”, avaliou.

O evento contou ainda com a presença de representantes do Consepir, (Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial) COMPIR, (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial), Unespar – Nera (Núcleo de Educação para Relações Étnico-Raciais da Unespar), movimentos culturais, lideranças comunitárias e entidades que atuam na defesa dos direitos humanos e no fortalecimento da identidade afro-brasileira e indígena. A participação diversa reforça o compromisso de Paranaguá com iniciativas que mobilizam, aproximam e transformam, ampliando diálogo e impacto social.

Com o Selo Antirracista Baobá, a Prefeitura reafirma seu papel em promover ações estruturantes, fortalecer políticas públicas de inclusão e garantir que o ambiente escolar seja um espaço vivo de respeito, conhecimento e valorização da diversidade pilares essenciais para uma cidade mais justa e consciente.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá (PMP) / jornalista: Sandro Martins