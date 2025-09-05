Correio do Litoral
Escola do Legislativo realiza seminário sobre emendas parlamentares e projetos da sociedade civil

Redação

A Escola do Legislativo realiza nos dias 17 e 18 de setembro o Seminário “Emendas Parlamentares – Oportunidades de Financiamento Público”, no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. O evento tem como objetivo principal a troca de experiências e informações entre parlamento, sociedade civil, órgãos de controle e gestores públicos para fomentar boas práticas de execução, monitoramento e prestação de contas das emendas.

Ao longo de dois dias, parlamentares, gestores públicos, servidores, integrantes de órgãos de controle e representantes da sociedade civil conhecerão a fundo os aspectos jurídicos e orçamentários que regem as emendas parlamentares nos níveis municipal, estadual e federal.

Com carga horária de nove horas, o curso aborda, entre outros temas, os tipos e identificação de emendas; quais as entidades que podem receber os recursos; os caminhos para que as organizações civis se credenciem para ser beneficiárias; e o controle da aplicação dos recursos provenientes das emendas.

As inscrições para o seminário podem ser feitas no portal da Escola do Legislativo, na aba cursos, ou diretamente pelo link da página de inscrição.

Seminário: “Emendas Parlamentares – Oportunidades de Financiamento Público”

Dias: 17 e 18 de setembro

Horário: 14h às 17h (17 de setembro); 09h30 às 17h30 (18 de setembro)

Local: Plenário da Assembleia Legislativa

Inscrições: https://www.assembleia.pr.leg.br/escoladolegislativo/palestras/emendas-parlamentares-oportunidades-de-financiamento-publico-2

Fonte: Alep / jornalista: Luciano Balarotti

