Equipe feminina da Ilha dos Valadares é vice campeã da Taça das Favelas Paraná

Equipe de Paranaguá representa o Litoral com garra na etapa regional maior competição de futebol entre comunidades do mundo

Foto: Sespor

A equipe feminina de futebol formada por atletas da Ilha dos Valadares conquistou o vice-campeonato da fase Taça das Favelas Paraná 2025, etapa regional da maior competição de futebol entre comunidades do mundo. A grande final foi disputada contra o time do Jardim Gabineto, da capital, no Estádio Durival Britto e Silva (Vila Capanema), em Curitiba.

A história dessas atletas começou dentro de um projeto social em um colégio estadual, na Ilha dos Valadares. A iniciativa, voltada à inclusão e à formação esportiva de meninas da comunidade, logo deu resultados. As jovens atletas conquistaram títulos importantes, como o Bom de Bola municipal e os Jogos Escolares Regionais, o que motivou a ampliação do projeto e a criação de uma equipe de futebol de campo.

“Nosso projeto começou em 2018 com o futebol feminino em Paranaguá. Hoje, a Ilha dos Valadares é a nossa casa e a nossa comunidade. Ao longo desses anos, fomos conquistando espaço, especialmente no beach soccer, onde nos tornamos tetracampeãs paranaenses. A Taça das Favelas sempre foi um sonho, e este ano, graças a Deus, conseguimos essa vaga tão desejada. Nosso trabalho começou com um projeto social no Colégio Cidália Rebello Gomes, onde as meninas já mostravam seu potencial. Isso nos motivou a continuar acreditando e mostrando os talentos da nossa amada ilha”, conta a dirigente e atleta Magali Fernandes Martins Pereira.

A Taça das Favelas Paraná 2025 começou no dia 16 de agosto, no campo do Pilarzinho, em Curitiba, reunindo 24 equipes femininas de todo o Estado. O torneio é uma etapa regional da competição nacional, que desde 2012 mobiliza comunidades de todo o Brasil.

Para o secretário municipal de Esportes, Silvio Lucas, o resultado alcançado por Paranaguá representa muito mais do que uma conquista esportiva.

“A Taça das Favelas é uma competição grandiosa, que existe desde 2012 e, em 2022, ganhou ainda mais força ao se tornar nacional. Nesta edição de 2025, Paranaguá foi muito bem representada pelas meninas da Ilha dos Valadares, que mostraram novamente a força e o talento da mulher parnanguara, chegando até a final da etapa regional. A Secretaria de Esportes reafirma seu compromisso de apoiar e valorizar nossas atletas, pois o esporte é e deve ser para todos”, destacou.

O diretor da Juventude da Secretaria Municipal de Esportes de Paranaguá (Sespor), Neto Lourenço, também comemorou o desempenho das atletas.

“As meninas de Paranaguá deram um verdadeiro show na Taça das Favelas! Representando com garra o bairro Valadares, mostraram talento, união e muita determinação dentro de campo. Cada jogada foi marcada por emoção e orgulho, levando o nome de Paranaguá para todo o Brasil. Elas provaram que o futebol feminino da nossa cidade tem força, brilho e futuro”, afirmou.

Fonte: PMP / jornalista: Andressa Urbick