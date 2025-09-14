Espetáculo infantil “Peter Pan” chega a Paranaguá com apresentações gratuitas

O Teatro do Clube Olímpico vai receber a peça nos dias 19 e 20 de setembro, com uma releitura do clássico infantil assinada pela Cia do Abração

“Era uma vez…”. É desta forma que histórias infantis como contos de fadas e fábulas eram introduzidas às crianças num passado recente. Os tempos são outros e as histórias também; e com o objetivo de contextualizar clássicos de literatura infantil dentro de dilemas contemporâneos, a Guanabara Produção Cultural e o Ministério da Cultura apresentam, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a 4ª edição do Festival Infantil “Era uma vez… Eram duas, eram três”.

As apresentações são entre os meses de abril e outubro, com montagens adaptadas pela companhia de teatro Cia Abração. Ao longo de 2025, serão 18 apresentações gratuitas, com seis espetáculos diferentes, no Teatro do Clube Olímpico, em Paranaguá. Na quarta atração do megafestival, que estará em cartaz nos dias 19 e 20 de setembro, o público terá a oportunidade de conferir uma adaptação do clássico “Peter Pan”.

A diretora criativa da Guanabara Produção Cultural, Carolina Montenegro, destaca que a proposta do festival é fazer com que as famílias se identifiquem com os personagens e diálogos. Temas como diversidade, inclusão, educação, tecnologia e sustentabilidade são trabalhados. “Queremos cumprir o papel do teatro em levar as cenas para fora dos palcos e ser um espaço de transformação por meio da arte”, comenta.

As escolhas dos espetáculos foram feitas com base nos clássicos mais reconhecidos pelo público infantil, ao total são 6 peças, uma por mês: “O Mágico de OSS”, “A Bela e a Fera”, “Pinóquio”, “Alice no País das Maravilhas”, “Peter Pan” e “Flautista de Hamelin”. A execução dos espetáculos conta com mais de 150 pessoas envolvidas entre artistas, produtores e equipe técnica, um quadro técnico altamente capacitado, para garantir uma experiência única e inesquecível para as famílias.

O espetáculo “Peter Pan”, uma releitura do clássico da literatura mundial, apresenta a história de um menino que se recusa a crescer e vive na Terra do Nunca, uma ilha mágica habitada por fadas, sereias, crianças perdidas e piratas. Um dia, ele leva Wendy e seus irmãos, John e Michael, de Londres até esse mundo encantado, onde eles vivem aventuras enfrentando o temido Capitão Gancho. Entre batalhas, amizades e descobertas, a história mostra o contraste entre a infância eterna de Peter e o desejo dos irmãos Darling de voltar para casa, ressaltando o valor da imaginação, da inocência e também a inevitabilidade de crescer.

Confira a agenda completa do festival “Era uma vez…Eram duas…Eram três” na cidade de Paranaguá:

• O Mágico de Oss: 25 e 26 de abril – JÁ REALIZADO

• A Bela e a Fera: 16 e 17 de maio – JÁ REALIZADO

• Pinóquio: 27 e 28 de junho – JÁ REALIZADO

• Alice no País das Maravilhas – JÁ REALIZADO

• Peter Pan: 19 e 20 setembro

• Flautista de Hamelin: 24 e 25 de outubro

Peter Pan – Festival Era uma vez…Eram duas…Eram três

Quando: dias 19 (9h30 e 14h30) e 20 (15h) de setembro

Local: Teatro do Clube Olímpico (Rua Visconde de Nácar, 681)

Retire seu ingresso na plataforma Sympla: www.sympla.com.br

A 4ª edição do Festival Infantil “Era uma vez… Eram duas, eram três” conta com produção e idealização da Guanabara Produções Culturais com apoio da Montenegro Produções Culturais por meio de Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio master das empresas: TCP, Havan, Sideral Linhas Aéreas e Cattalini. Realização do Ministério da Cultura e Governo Federal. Para mais informações, acesse o site https://montenegroproducoes.com/.