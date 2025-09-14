Litoral do Paraná terá diversos mutirões no Dia Mundial de Limpeza de Praias

Estão sendo organizadas ações em diversas cidades no Dia Mundial de Limpeza de Rios, Praias e Lagos

O Litoral do Paraná será palco de diversos mutirões no Dia Mundial de Limpeza de Rios, Praias e Lagos (World Clean Up Day), no dia 20 de setembro (sábado).

Em Guaratuba, a ação é coordenada pelo Instituto Guaju. Em outras cidades, diversas instituições organizam voluntários para uma ação conjunta. A concentração será às 8h30 e vai percorrer locais estratégicos definidos para facilitar a participação dos voluntários e o transporte dos materiais coletados.

Em Pontal do Paraná, a limpeza será coordenada pelo Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar), iniciativa da Associação MarBrasil patrocinada pela Petrobras e pelo Governo Federal. São esperados voluntários de todas as idades. A Refinaria Getúlio Vargas (Repar) vai participar com cerca de 30 funcionários.

Em Matinhos, o Sesc vai coordenar a ação de limpeza, com a presença de associados, escolas e empresas parceiras. A concentração será em frente ao Sesc Caiobá.

Manguezais

Este ano, novamente, a limpeza vai incluir manguezais, com coordenação do Projeto Guardiões dos Manguezais Parnanguaras, iniciativa da Associação MarBrasil. A limpeza vai percorrer em quatro pontos de Paranaguá: Meu Campinho, Rocio, Parque Awaji e Rua da Praia.

A UFPR Litoral é uma grande parceira dessa ação e estudantes que participarem receberão certificados. Mas para isso, é preciso fazer o cadastro neste link. Muito além de despoluir o litoral, a proposta é despertar consciência sobre a importância vital de proteger os oceanos.

“Mais do que recolher o lixo das praias, o nosso objetivo é sensibilizar os participantes que cada atitude conta para a saúde do oceano. O Dia Mundial de Limpeza é um convite para que todos se unam pela conservação, pois quando cuidamos dos oceanos, estamos cuidando também da nossa própria qualidade de vida”, ressalta a oceanógrafa Lilyane de Oliveira Fontoura, coordenadora do REBIMAR.

Os voluntários receberão lanches e poderão reabastecer as garrafinhas de água. Serão distribuídos sacos de lixo resistentes e luvas reutilizáveis de jardinagem, substituindo as luvas de látex, como parte dos esforços para reduzir a geração de resíduos. É recomendado o uso de filtro solar, boné ou chapéu. Para a limpeza no manguezal, recomenda-se ainda o uso de calçado fechado com cadarço e repelente. A previsão é que a ação dure cerca de duas horas.

Reciclagem

Em seguida, todo lixo será pesado e destinado corretamente. Em Pontal, a cooperativa Amoresc se disponibilizou a receber e triar os materiais recicláveis. O Rebimar desenvolve pesquisas com lixo no mar e coletará amostras para os estudos. As informações obtidas por meio da análise do lixo fornecerão respostas quanto aos tipos de materiais coletados e podem colaborar na redução deste resíduo.

“A grande importância do evento é promover uma reflexão, de como o lixo no mar está presente em nossas vidas, no cotidiano e no meio ambiente que nos cerca, e quais ações pessoais e coletivas podemos tomar enquanto cidadãos, de forma a buscar alternativas sustentáveis. A saúde do ambiente reflete a saúde de todos nós”, comenta André Cattani, diretor-executivo da Associação MarBrasil.

Data: 20 de setembro (sábado)

Paranaguá

Meu Campinho (Valadares)

Rocio

Parque Awaji

Rua da Praia

Pontal do Paraná

Praia de Pontal do Sul (em frente à passarela)

Matinhos

Sesc Caiobá

Realização: MarBrasil, UFPR Litoral, Sesc Matinhos e SESC Paranaguá.

Organização: Rebimar, Coalizão, MarMaré, Guardiões dos Manguezais, Projeto Meros do Brasil.

Apoio: Grupo KWM, Instituto Federal do Paraná, Unespar, LabMóvel, LEC/UFPR, Lacons/ITFPR, Amcoresp, Rotary, Maris, Santa Kaya, Sanepar, SPVS, Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros.

*Guaratuba

Concentração na Praia Central, a partir das 7h30 – coordenação do Instituto Guaju com apoio de diversas instituições