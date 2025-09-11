Adriano Ramos assina ordem para construção do CAPS Infantil e Juvenil de Paranaguá

O Centro de Atenção Psicossocial Infantil e Juvenil receberá aporte de R$ 2,6 milhões, financiados pelo Ministério da Saúde, por meio do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC)

Foto: Moyses Zanardo / PMP

Na manhã desta terça-feira (9), no bairro Leblon, em frente à Unidade de Saúde Ezequiel Luiz Dias do Nascimento, ocorreu a assinatura da ordem de serviço para a construção do CAPS IJ — Centro de Atenção Psicossocial Infanti e Juvenil de Paranaguá.

O prefeito Adriano Ramos ressaltou que na sua administração a população é prioridade, e que a gestão está pautada no humanismo. “Entendemos que o fato de nós estarmos próximos das pessoas e levarmos a prefeitura próximo delas, aproxima a administração municipal da população. A assinatura hoje dessa ordem de serviço do CAPS IJ é algo que também humaniza, porque vamos tirar as crianças do CAPS tradicional, que atende aos adulto, e teremos um espaço específico para atender nossas crianças”, afirmou o prefeito Adriano Ramos.

O CPAS IJ – também conhecido como CAPSi – receberá aporte de R$ 2,6 milhões do Ministério da Saúde, por meio do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). A obra está prevista para ser instalada no Leblon, nas proximidades da Unidade de Saúde citada.

A secretária municipal de Saúde, Patricia Muzetti Vianna Scacalossi, falou sobre a importância da construção do novo CAPS IJ. “Essa demanda da saúde mental é grande, não só em Paranaguá, no Paraná, mas no Brasil inteiro. O CAPS IJ veio com a proposta de atender crianças e adolescentes. Hoje, esse público é atendido no CAPS, que compreende toda a faixa etária, e agora receberá um espaço dedicado para as crianças e adolescentes”, afirmou.

A psicóloga Rafaela Mendes Soccio, que atua no CAPS com crianças, enxerga o novo espaço com otimismo. “Iniciei na Saúde Mental em 2018, para atender crianças e adolescentes. Ver essa evolução é uma conquista gigantesca para o nosso município; é um marco na história da infância e da adolescência”, disse Rafaela Soccio.

Segundo especialistas, o CAPS IJ proporcionará acolhimento mais digno, com ambiente pensado para a faixa infantojuvenil e fortalecendo o vínculo com o serviço.

Também participaram da solenidade o presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Dougiva da Silva Costa; o vereador Halleson Stieglitz; secretários municipais, imprensa e a população.

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins