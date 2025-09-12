Governo do Estado anuncia R$ 150 milhões em pavimentação nos sete municípios do Litoral

Antonina, Guaraqueçaba e Morretes receberão R$ 10 milhões cada; Pontal do Paraná, R$ 20 milhões. Guaratuba e Matinhos, R$ 30 milhões; e Paranaguá, R$ 40 milhões

Fotos:Sílvia Costa/Moyses Zanardo

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria das Cidades (Secid), anunciou nesta sexta-feira, (12), em Paranaguá, um pacote de investimentos de R$ 150 milhões para obras de pavimentação nos sete municípios do Litoral.

O anúncio foi feito pelo secretário estadual das Cidades, Guto Silva, em evento na sede do Instituto Superior do Litoral do Paraná (Isulpar), com a presença de prefeitos, deputados estaduais e representantes da sociedade civil. Participaram prefeitos de toda a região e diversas autoridades, entre elas, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD).

O maior montante de recursos (R$ 130 milhões) faz parte do programa Asfalto Novo, Vida Nova, que está melhorando a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população paranaense ao pavimentar vias que ainda se encontram em leito natural.

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva explicou que a estratégia para o Litoral, no primeiro mandato do governador Ratinho Júnior, focou em obras estruturantes, como a Ponte de Guaratuba, a melhoria da Praia de Matinhos, a revitalização da orla do Rio Itiberê, a Ponte dos Valadares, entre outras requalificações de áreas importantes, somando quase R$ 2 bilhões, incluindo obras de infraestrutura e logística.

“Agora, entramos na segunda fase, que visa asfaltar os bairros do litoral, que muitas vezes ficam esquecidos enquanto a orla recebe atenção. O governador autorizou um investimento significativo em asfalto novo, com previsão de chegarmos ao valor de R$ 400 milhões”, disse.

A distribuição dos recursos é feita conforme a necessidade de cada município, considerando o porte da cidade e a prioridade de eliminar as ruas em mau estado, e as obras incluem a construção de calçadas acessíveis e iluminação LED, que ajuda a reduzir a criminalidade, elevando a autoestima dos bairros.

“Chegou o momento de cuidar do trabalhador que vive nesses bairros e melhorar a qualidade de vida. Anteriormente, um questionamento comum era que o Litoral era visto pelos governos apenas durante a temporada, mas agora estamos trabalhando para mudar essa realidade”, disse Guto Silva.

O prefeito Adriano Ramos, de Paranaguá, citou que já tem mapeadas as ruas que devem receber recursos do programa Asfalto Novo, Vida Nova e comemorou mais esse recurso destinado ao Litoral paranaense. “O governador Ratinho Junior é apaixonado pelo litoral e fico muito feliz de receber hoje esses investimentos que atendem essa importante demanda da nossa população”, disse.

Investimentos por cidade

Antonina receberá R$ 10 milhões, assim como Guaraqueçaba e Morretes. Guaratuba e Matinhos receberão R$ 30 milhões. Paranaguá será beneficiada com R$ 40 milhões e Pontal do Paraná com R$ 20 milhões, voltados a obras de pavimentação asfáltica.

O presidente da Associação dos Municípios do Litoral Paranaense (Amlipa) e prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, explicou esses grandes investimentos são históricos, por atender uma grande carência da região. “Agora cada um dos prefeitos aqui do litoral sai com essa missão de fazer esses projetos, garantir esse recurso e colocar essas obras na rua. Estamos gratos ao Governo do Estado por esse apoio e esses grandes investimentos no litoral”, disse.

“O Litoral do Paraná tem papel estratégico para o desenvolvimento do Estado e os investimentos pelo programa Asfalto Novo, Vida Nova estão mudando a realidade dos municípios, levando infraestrutura a bairros que há décadas aguardavam melhorias”, complementou.