Projeto leva preservação de oceanos e cultura caiçara a crianças do Litoral

O projeto Maré das Artes levará contação de histórias e palestras a instituições de educação de Matinhos, Paranaguá e Pontal do Sul, além da exposição Maré de Plástico em Matinhos

Foto: Divulgação

Com apoio da Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), o projeto Maré das Artes está em andamento em diversas cidades do Litoral do Paraná. Até dia 18 de setembro, o programa levará contação de histórias e palestras a instituições de educação de Matinhos, Paranaguá e Pontal do Sul.

E no período de 15 de setembro a 10 de outubro, o público poderá conferir a exposição Maré de Plástico, do artista Antonio Labatut, conhecido como ANT.

O Maré das Artes busca envolver crianças, jovens e a comunidade em ações que promovem a conscientização e o engajamento social. À frente do projeto e da contação de histórias está a atriz Ailén Roberto, que fará 20 apresentações em escolas municipais da região. Baseadas em lendas locais, as histórias contadas valorizam a cultura caiçara e levam às salas de aula narrativas lúdicas que conectam as crianças às tradições.

“Quando se trata de litoral, as pessoas estão naturalmente atreladas à sustentabilidade, porque grande parte vive do turismo”, diz Ailén. “Poder unir a pauta da conscientização ambiental à arte é maravilhoso, porque conversa muito com a comunidade e eles se identificam com a ação”, completa.

Além disso, para o público um pouco mais velho, adolescentes do 7º, 8º e 9º ano dos colégios estaduais de Matinhos, Pontal do Paraná e Ilha do Mel, será ofertada a palestra “Os Impactos do Lixo Marinho”, ministrada pela gestora ambiental Kamila Maier. “Vamos fazer um histórico do plástico, quais são seus tipos e o que pode ser feito para melhorar a questão dos resíduos”, conta.

Maré de Plástico

Em 15 de setembro será inaugurada no campus da Universidade Federal do Paraná, em Matinhos, a exposição Maré de Plástico, de Antonio Labatut, conhecido como ANT. A mostra, que tem curadoria de Giusy de Luca, apresenta 30 trabalhos do artista que coleta resíduos nas praias de Encantadas e Brasília, na Ilha do Mel, para construir suas obras.

Morador da ilha desde 2021, ANT pesquisa os impactos do descarte irregular de resíduos na vida marinha e ressignifica o material. “Faço coletas de lixo na praia, seleciono o plástico que me interessa e o restante é descartado de maneira correta para a reciclagem”, afirma. “As obras são feitas com cola e parafusos para fixação. Também uso tesoura e serra para cortar esse plástico ou uso o plástico como ele veio da praia, sem manufatura, aproveitando o formato e a textura encontrada”.

Todas as ações do Maré de Artes também contam com acessibilidade, garantindo a presença de pessoas com deficiência e grupos vulneráveis. Será oferecido transporte gratuito para crianças e visitas guiadas para comunidades com acesso restrito à cultura.

Exposição Mar de Plástico

Visitação: 15 de setembro a 10 de outubro

Horários: 8h às 22h

Local: Rua Jaguariaíva, 512 – Matinhos

Entrada gratuita