Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Projeto leva preservação de oceanos e cultura caiçara a crianças do Litoral

Redação
O projeto Maré das Artes levará contação de histórias e palestras a instituições de educação de Matinhos, Paranaguá e Pontal do Sul, além da exposição Maré de Plástico em Matinhos
Foto: Divulgação

Com apoio da Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), o projeto Maré das Artes está em andamento em diversas cidades do Litoral do Paraná. Até dia 18 de setembro, o programa levará contação de histórias e palestras a instituições de educação de Matinhos, Paranaguá e Pontal do Sul.

E no período de 15 de setembro a 10 de outubro, o público poderá conferir a exposição Maré de Plástico, do artista Antonio Labatut, conhecido como ANT.

O Maré das Artes busca envolver crianças, jovens e a comunidade em ações que promovem a conscientização e o engajamento social. À frente do projeto e da contação de histórias está a atriz Ailén Roberto, que fará 20 apresentações em escolas municipais da região. Baseadas em lendas locais, as histórias contadas valorizam a cultura caiçara e levam às salas de aula narrativas lúdicas que conectam as crianças às tradições.

“Quando se trata de litoral, as pessoas estão naturalmente atreladas à sustentabilidade, porque grande parte vive do turismo”, diz Ailén. “Poder unir a pauta da conscientização ambiental à arte é maravilhoso, porque conversa muito com a comunidade e eles se identificam com a ação”, completa.

Além disso, para o público um pouco mais velho, adolescentes do 7º, 8º e 9º ano dos colégios estaduais de Matinhos, Pontal do Paraná e Ilha do Mel, será ofertada a palestra “Os Impactos do Lixo Marinho”, ministrada pela gestora ambiental Kamila Maier. “Vamos fazer um histórico do plástico, quais são seus tipos e o que pode ser feito para melhorar a questão dos resíduos”, conta.

Maré de Plástico

Em 15 de setembro será inaugurada no campus da Universidade Federal do Paraná, em Matinhos, a exposição Maré de Plástico, de Antonio Labatut, conhecido como ANT. A mostra, que tem curadoria de Giusy de Luca, apresenta 30 trabalhos do artista que coleta resíduos nas praias de Encantadas e Brasília, na Ilha do Mel, para construir suas obras.

Morador da ilha desde 2021, ANT pesquisa os impactos do descarte irregular de resíduos na vida marinha e ressignifica o material. “Faço coletas de lixo na praia, seleciono o plástico que me interessa e o restante é descartado de maneira correta para a reciclagem”, afirma. “As obras são feitas com cola e parafusos para fixação. Também uso tesoura e serra para cortar esse plástico ou uso o plástico como ele veio da praia, sem manufatura, aproveitando o formato e a textura encontrada”.

Todas as ações do Maré de Artes também contam com acessibilidade, garantindo a presença de pessoas com deficiência e grupos vulneráveis. Será oferecido transporte gratuito para crianças e visitas guiadas para comunidades com acesso restrito à cultura.

Exposição Mar de Plástico

Visitação: 15 de setembro a 10 de outubro

Horários: 8h às 22h

Local: Rua Jaguariaíva, 512 – Matinhos

Entrada gratuita

Redação
Leia também
Paranaguá

Paranaguá prevê orçamento de R$ 1,4 bi em 2026 e R$ 5,2 milhões em quatro anos

Pontal do Paraná

Prefeitura de Pontal do Paraná apresenta projeto da pista de skate no Balneário Ipanema

Destaques

Adriano Ramos assina ordem para construção do CAPS Infantil e Juvenil de Paranaguá

Destaques

Ilha do Mel vai ganhar nova UBS, em Nova Brasília

Destaques

Porto Sem Papel recebe ajustes para aumentar a segurança nas operações

Paranaguá

Paranaguá realiza Feirão de Empregos nesta quinta com mais de 100 vagas nesta quinta