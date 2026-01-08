Estado confirma liberação da Arena do Verão Maior Paraná em Caiobá para shows após vistoria

IAT está concluindo o trabalho de recomposição da areia e planificação dos degraus que haviam se formado após uma forte ressaca marítima, em um trabalho acompanhado pelo Corpo de Bombeiros

Fotos: Felipe Henschel/AEN

A área da praia em Matinhos onde está instalada a Arena de Shows do Verão Maior Paraná, foi vistoriada nesta quinta-feira (8) por membros de todos os órgãos estaduais envolvidos nos trabalhos de recomposição da faixa de areia e de reforço das estruturas de segurança.

A avaliação técnica da força-tarefa do Governo do Estado confirmou que o local está apto para receber os shows com toda a segurança necessária.

O trabalho de recomposição da areia está sendo executado pelo Instituto Água e Terra (IAT) e é acompanhado de forma contínua pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), Polícia Militar do Paraná (PMPR), Defesa Civil e todos os órgãos envolvidos na organização dos shows.

Após a vistoria, o secretário estadual do Esporte e coordenador do Verão Maior Paraná, Hélio Wirbiski, confirmou que a realização dos shows foi mantida após avaliação técnica criteriosa e alinhamento entre todos os órgãos envolvidos. “A nossa maior preocupação sempre foi com a segurança do público e todos os envolvidos. O planejamento do Verão Maior Paraná foi feito para atender a população do Paraná, turistas e veranistas. Tivemos um evento climático extremo no começo do ano, mas ele foi superado, e com as liberações dos órgãos técnicos, os shows estão mantidos”, afirmou.

A erosão registrada nos últimos dias foi causada por uma ressaca do mar, fenômeno natural, cíclico e esperado no Litoral, que se estendeu até São Paulo. Esse tipo de evento costuma provocar o desgaste de parte da areia, razão pela qual manutenções periódicas já são previstas para a reposição do material ao longo da temporada. Desta vez, porém, a ressaca ocorreu com intensidade acima do padrão.

Diante do cenário, o IAT iniciou no último domingo (4) uma intervenção emergencial no local. Equipes contratadas pelo órgão realizaram a recomposição da areia e instalaram grandes sacos de areia, que passaram a funcionar como barreiras físicas para reduzir a força das marés e mitigar novas erosões. Os trabalhos se concentraram em um trecho de cerca de 350 metros de extensão, o mais afetado pela ressaca.

Segundo o presidente do IAT, Everton Souza, a vistoria técnica confirmou a segurança do local. Segundo ele, as equipes foram mobilizadas ainda no auge da ressaca e ainda vão trabalhar até esta sexta-feira. “Desde domingo pela manhã, quando foi constatado o dano causado pela ressaca, nós já mobilizamos um grande contingente de pessoas, equipamentos e materiais para fazer uma barreira física que impedisse o avanço do mar sobre o maciço onde está a arena dos shows. A estrutura que foi montada é capaz de suportar uma ressaca da mesma intensidade da que ocorreu”, garantiu.

Na maior parte desse segmento, a recomposição foi feita para restabelecer a extensão da praia e promover o aplainamento do terreno. Já na área mais próxima ao palco, onde há maior concentração de público, o reforço foi ampliado. No local, foram instalados 1.900 de sacos de areia, medindo aproximadamente 1 metro de altura por 1,40 metro de largura cada, o que garante maior estabilidade e proteção à estrutura.

De acordo com Souza, além das barreiras, houve a complementação com 4,5 mil metros cúbicos de areia para garantir o nivelamento e a circulação segura do público. “Fizemos uma complementação com areia para promover o rampeamento do terreno e garantir a segurança das pessoas que vão estar aqui. A arena está preparada e está segura para receber os shows”, acrescentou o presidente do IAT.

A intervenção também foi planejada para assegurar as condições de balneabilidade da praia e a segurança permanente de banhistas e frequentadores. A configuração final do espaço garantiu ainda uma margem segura para a circulação do público no entorno do palco, com aprovação do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná para as saídas de emergência.

Mesmo com a previsão de melhora nas condições da maré, o IAT e demais órgãos estaduais seguem monitorando a região e poderão realizar novas intervenções caso haja necessidade.

SEGURANÇA DO PÚBLICO – De forma complementar à recomposição da estrutura da faixa de areia, os órgãos estaduais estão concluindo a instalação de barreiras laterais para delimitar com clareza a área segura destinada à circulação e permanência do público.

A partir desta quinta-feira (8), policiais militares já permanecem no local para orientar os banhistas sobre a proibição de acesso ao trecho específico isolado, como medida preventiva. Durante os períodos de maior concentração de pessoas, incluindo todos os shows do Verão Maior Paraná, também haverá reforço do policiamento no mar, com o emprego de uma embarcação do Corpo de Bombeiros para apoio às ações de segurança.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, coronel Antônio Hiller, ressaltou que a corporação acompanhou todo o processo de adequação da área e validou as condições de segurança das estruturas montadas para os shows. A principal preocupação da corporação com em eventos desse porte é a prevenção de riscos e a capacidade de resposta em situações de emergência. “Todas as exigências feitas à empresa responsável pela montagem do palco e das estruturas complementares foram atendidas, incluindo equipamentos de emergência, iluminação e sistemas de prevenção contra incêndio”, relatou.

De acordo com Hiller, as intervenções realizadas na faixa de areia seguem critérios técnicos rigorosos, com estabilização da área afetada pela ressaca sendo executada por engenheiros especializados, com acompanhamento permanente. “Isso nos deixa bastante tranquilos quanto à segurança da estrutura. Além disso, o Corpo de Bombeiros estará presente em todo o entorno da arena durante os shows, garantindo um ambiente seguro para o público”, concluiu.