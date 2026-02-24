Copa Sul-Sudeste de Beach Flag movimentou Arena Verão Maior Paraná

O Beach Flag, versão adaptada do futebol americano disputada na areia e sem contato físico, chega à sua quinta participação consecutiva na temporada de verão no litoral paranaense

Fotos: Jow D’Ambros / SEES

A Arena de Esportes do Verão Maior Paraná, em Caiobá, foi palco de mais um evento do calendário esportivo estadual neste fim de semana. A Copa Sul-Sudeste de Beach Flag reuniu mais de 400 atletas de diferentes estados brasileiros em mais uma das atrações da programação dos Jogos de Aventura e Natureza.

Organizada pela Federação Paranaense de Futebol Americano (FPFA), a competição contou com apoio do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES). O Beach Flag, versão adaptada do futebol americano disputada na areia e sem contato físico, chega à sua quinta participação consecutiva na temporada de verão no litoral paranaense.

Além de equipes do Sul e Sudeste, a edição de 2026 contou também com representantes do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Ao todo, o torneio reuniu 38 equipes, sendo 20 masculinas, 12 femininas e 6 mistas.

O diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte da SEES, Tiago Campos, destacou que o Beach Flag integra uma agenda permanente de atividades no Litoral. “É uma modalidade que vem crescendo cada vez mais, reunindo equipes inclusive de estados vizinhos e movimentando novamente o nosso litoral. Passado o Verão Maior Paraná e o Carnaval, seguimos com uma programação intensa. Nas próximas semanas, teremos ainda mais eventos”, afirmou.

De acordo com o presidente da FPFA, Jackson Bartnik, a parceria com o Governo do Estado tem sido fundamental para o crescimento da modalidade no Paraná. “O flag football, derivado do Beach Flag, será modalidade olímpica em 2028 e já está confirmado para 2032. O crescimento no Paraná é exponencial, especialmente nos últimos anos, graças ao apoio que recebemos. Hoje somos um dos estados mais fortes do País na modalidade”, ressaltou.

Segundo ele, a estrutura oferecida na Arena de Caiobá é um diferencial importante. “A organização, a alimentação, a hospedagem, o alojamento para os atletas e a qualidade da arena fazem toda a diferença. É um evento que cresce a cada ano”, afirmou.

A estrutura montada na Arena foi destacada também pelos atletas. Beatriz Cardoso, 19 anos, de Arapongas, atleta convocada para a Seleção Brasileira Sub-20 e para a Seleção Paranaense, elogiou as condições oferecidas. “É a primeira vez que vejo o campeonato com uma estrutura tão grande. As quadras são ótimas e bem organizadas. O clima entre as equipes é incrível, de amizade e respeito. É um dos campeonatos mais divertidos que já participei”, disse.

O presidente do Coritiba Crocodiles e atleta do Swamp Boys, Adan Rodriguez, destacou que o evento já se tornou tradição no calendário estadual. “É um evento que os atletas já esperam no início do ano. A cada edição a Federação e o Governo evoluem na estrutura. Estar na principal arena de Caiobá, com público vibrando mesmo com o clima instável, mostra a força da modalidade”, disse.

Breno da Silva, do Curitiba Lions e integrante da equipe vice-campeã ‘Os Guri’, também ressaltou o ambiente de confraternização. “É um evento muito divertido. A estrutura está excelente, com alimentação, organização dos campos e suporte aos atletas. O Beach Flag tem uma dinâmica diferente do futebol americano tradicional, é mais rápido e físico por causa da areia, mas a diversão é a mesma”, afirmou.

Com a realização da Copa Sul-Sudeste de Beach Flag, o Governo do Paraná reafirma o compromisso com a diversificação das modalidades esportivas, o incentivo às federações e o fortalecimento do calendário estadual, ampliando oportunidades para atletas e consolidando o litoral como palco para o esporte ser indutor do turismo e gerador de emprego e renda.

Confira o campeão e vice de cada categoria:

Masculino

1º Ducks

2º Os Guri

Feminino

1º Dropou, Sai

2º Sereias Clandestinas

Misto

1º Grifos

2º Arapombas