Fim de semana no Litoral tem beach tennis, hanbebol, bodyboarding e voo livre

Sábado (28) e domingo (1º) será marcado pela disputa do FPT Beach Series 1500, a final do Circuito Paranaense de Handebol de Praia, a 1ª etapa do Circuito Brasileiro Master de Bodyboarding 2026 e o Festival de Voo Livre

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), promove mais um fim de semana de programação no Litoral com quatro grandes eventos integrando os Jogos de Aventura e Natureza. As atividades, realizadas em diferentes balneários e na Ilha do Mel, reforçam a estratégia estadual de unir esporte, turismo e desenvolvimento econômico.

As competições e festivais acontecem simultaneamente em Caiobá e Riviera, no município de Matinhos, e na comunidade de Encantadas, na Ilha do Mel, reunindo atletas profissionais e amadores, federações estaduais e nacionais, além de movimentar moradores e turistas.

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Beach Tennis

Em Caiobá, ocorre o FPT Beach Series 1500 – Portos Paraná, competição federada e oficial, sancionada pela Federação Paranaense de Tênis. A edição deste ano acontece em estrutura montada na Arena de Esportes do Verão Maior Paraná e permite que atletas somem pontos para o ranking estadual, ampliando a relevância técnica do evento. O evento começa às 8h no sábado (28) e domingo (1º).

As duplas campeãs da categoria A (masculino e feminino) receberão premiação em dinheiro. Os vice-campeões recebem valores proporcionais. Nas demais categorias (mistas e categorias B, C e D), a premiação em dinheiro será destinada aos campeões, sempre de acordo com o número de duplas, além da entrega de troféus aos primeiros e segundos colocados.

À iniciativa soma-se a outras ações estratégicas no Litoral, como o ITF BT400 Sanepar Caiobá Open 2026, etapa do circuito mundial da modalidade, que aconteceu no mesmo local no início de fevereiro.

Handebol de areia

No Balneário Riviera, em Matinhos, acontece a fase final do Circuito Paranaense de Handebol de Praia, reunindo 25 equipes femininas e masculinas, nas categorias juvenil e adulto/livre. Organizada pela Liga de Handebol do Paraná (LHPR), a competição reúne os principais destaques da modalidade no Estado. A etapa encerra o calendário de competições que acompanhou as edições dos Jogos de Aventura e Natureza ao longo de 2025. As partidas começam às 8h no sábado (28) e domingo (1º).

Foto: Albari Rosa/Arquivo AEN

Bodyboarding

Na comunidade de Encantadas, na Ilha do Mel, a Praia do Mar de Fora será palco da 1ª etapa do Circuito Brasileiro Master de Bodyboarding 2026. A competição reúne atletas de destaque nacional em um dos cenários naturais mais emblemáticos do Litoral paranaense. As provas começam 8h no sábado (28) e domingo (1º).

O bodyboarding é praticado com prancha pequena e flexível, geralmente com o atleta deitado, utilizando nadadeiras para impulsão, o que permite manobras técnicas e maior acessibilidade para iniciantes.

A etapa é uma realização da Federação Paranaense de Bodyboarding (FPB), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, Secretaria de Estado do Turismo, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Instituto Água e Terra (IAT), com apoio da Prefeitura de Paranaguá e secretarias municipais.

Voo Livre

Também na Ilha do Mel acontece o Festival de Voo Livre, que levará ao céu de Encantadas pilotos de parapente, uma aeronave de voo livre sem motor, composta por asa flexível e operada na posição sentada, que utiliza correntes de ar para sustentação. O evento integra esporte, paisagem e sustentabilidade, reforçando o turismo esportivo na região. Os voos serão a partir das 9h no sabado (28) e domingo (1º).

Turismo

O diretor de Inovação e Desenvolvimento da SEES, Tiago Campos, destacou o impacto econômico das ações. “Os Jogos de Aventura e Natureza mantêm o movimento do Litoral, fomentando o comércio e valorizando as modalidades esportivas. Esse é o objetivo do Governo do Estado: fortalecer o esporte como indutor do turismo e do desenvolvimento, gerando emprego e renda”, ressaltou.

Para o coordenador dos dos jogos, Jackson Almeida, a programação evidencia o alcance do projeto. “Seguimos com ações simultâneas em diferentes pontos do Litoral, fortalecendo modalidades de aventura e natureza e ampliando oportunidades para atletas e comunidade”, afirmou.

Com eventos distribuídos entre praia, mar e céu, o Paraná consolida seu protagonismo nacional nos esportes de aventura, conectando competição, lazer, sustentabilidade e geração de renda para as comunidades litorâneas.

Foto: Amanda Borges/SEES

Cronograma – 28 de fevereiro e 1º de março (sábado e domingo)