Postos de guarda-vidas permanecem ativos no Litoral até o final de maio

Até o dia 31 de março, cerca de 30 postos de guarda-vidas permanecem em funcionamento diariamente, das 8h às 19h – em abril e maio, os postos funcionarão aos finais de semana e feriados

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O Corpo de Bombeiros mantém a operação de segurança no Litoral após o fim do Verão Maior Paraná, destacando que os riscos de afogamento no mar persistem e a prevenção é essencial. A última temporada registrou o menor número de óbitos por afogamento nos últimos cinco anos.

Operação pós-temporada:

Até 31 de março: Cerca de 30 postos de guarda-vidas funcionam diariamente, das 8h às 19h, em Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes e Ilha do Mel, com aproximadamente 250 profissionais.

Cerca de 30 postos de guarda-vidas funcionam diariamente, das 8h às 19h, em Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes e Ilha do Mel, com aproximadamente 250 profissionais. Abril e Maio: Os postos estarão ativos apenas nos finais de semana e feriados.

Os postos estarão ativos apenas nos finais de semana e feriados. Objetivo: Manter equipes posicionadas para atendimento rápido e reforçar a segurança, visto que o trabalho preventivo é permanente. Ajustes no horário de funcionamento na segunda quinzena de março podem ocorrer devido à variação de claridade.

Perfil das ocorrências de afogamento:

O perfil das vítimas permanece semelhante ao da alta temporada: geralmente homem, jovem ou adolescente, turista com pouca familiaridade com o local e baixa habilidade de natação. Os afogamentos ocorrem tipicamente à tarde, fora de áreas protegidas e são surpreendidos por correntes de retorno.

Maior preocupação:

O risco de afogamentos com múltiplas vítimas é alto, quando uma pessoa tenta ajudar outra sem o preparo adequado, tornando-se uma vítima adicional.

Orientações de Segurança do CBMPR:

Procure sempre áreas protegidas por guarda-vidas.

Respeite a sinalização por bandeiras e entre no mar somente durante o horário de atendimento dos postos.

Em caso de emergência, lance um objeto flutuante (como garrafa pet ou prancha de isopor) e acione o telefone 193 .

. Nunca entre na água para realizar um salvamento sem conhecimento técnico, preparo físico e recursos adequados.

Em caso de dúvida sobre as condições do mar, consulte um guarda-vidas.

A segurança nas praias é resultado da ação integrada das equipes e da conscientização da população. A prevenção é a principal ferramenta na preservação de vidas.

Postos de Guarda-Vidas Ativos (Sujeito a Alteração):