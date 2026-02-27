Postos de guarda-vidas permanecem ativos no Litoral até o final de maio
Até o dia 31 de março, cerca de 30 postos de guarda-vidas permanecem em funcionamento diariamente, das 8h às 19h – em abril e maio, os postos funcionarão aos finais de semana e feriados
O Corpo de Bombeiros mantém a operação de segurança no Litoral após o fim do Verão Maior Paraná, destacando que os riscos de afogamento no mar persistem e a prevenção é essencial. A última temporada registrou o menor número de óbitos por afogamento nos últimos cinco anos.
Operação pós-temporada:
- Até 31 de março: Cerca de 30 postos de guarda-vidas funcionam diariamente, das 8h às 19h, em Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes e Ilha do Mel, com aproximadamente 250 profissionais.
- Abril e Maio: Os postos estarão ativos apenas nos finais de semana e feriados.
- Objetivo: Manter equipes posicionadas para atendimento rápido e reforçar a segurança, visto que o trabalho preventivo é permanente. Ajustes no horário de funcionamento na segunda quinzena de março podem ocorrer devido à variação de claridade.
Perfil das ocorrências de afogamento:
O perfil das vítimas permanece semelhante ao da alta temporada: geralmente homem, jovem ou adolescente, turista com pouca familiaridade com o local e baixa habilidade de natação. Os afogamentos ocorrem tipicamente à tarde, fora de áreas protegidas e são surpreendidos por correntes de retorno.
Maior preocupação:
O risco de afogamentos com múltiplas vítimas é alto, quando uma pessoa tenta ajudar outra sem o preparo adequado, tornando-se uma vítima adicional.
Orientações de Segurança do CBMPR:
- Procure sempre áreas protegidas por guarda-vidas.
- Respeite a sinalização por bandeiras e entre no mar somente durante o horário de atendimento dos postos.
- Em caso de emergência, lance um objeto flutuante (como garrafa pet ou prancha de isopor) e acione o telefone 193.
- Nunca entre na água para realizar um salvamento sem conhecimento técnico, preparo físico e recursos adequados.
- Em caso de dúvida sobre as condições do mar, consulte um guarda-vidas.
A segurança nas praias é resultado da ação integrada das equipes e da conscientização da população. A prevenção é a principal ferramenta na preservação de vidas.
Postos de Guarda-Vidas Ativos (Sujeito a Alteração):
- Pontal do Paraná: Ipanema II, Leste II, Trapiche, Pontal I, Monções I, Shangrilá II, Ipanema III, Santa Terezinha I e Banestado.
- Matinhos: SESC, Trombeta, Betaras, Riviera II, Av. Curitiba, Pipeline I, Praia Mansa I, Gaivotas I, Associação, Marajó, Camping, Matinhos e Caiobá II.
- Guaratuba: Volta das Canoas, Central, Caieiras I, Brejatuba I, Mar Doce, Curaçao, Candeias, Nereidas II e Fox.
- Morretes: Curva do Felix, Ponte de Ferro, Porto de Cima e Ponte Molhada.
- Ilha do Mel: Encantadas e Praia de Fora.