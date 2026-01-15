TCP inaugura novo almoxarifado após investimento de R$ 6,3 milhões

Nova estrutura mais que dobra a capacidade de armazenagem e reforça a eficiência operacional do terminal

Fotos: Divulgação

O Terminal de Contêineres de Paranaguá inaugurou nesta terça-feira (13) seu novo almoxarifado. O espaço passou de 633 m² para 1.358,1 m², um aumento de 114% na área de armazenagem, resultado de um investimento total de R$ 6,3 milhões — sendo R$ 5,6 milhões em obras civis e mais de R$ 700 mil em novos porta-paletes A ampliação permite acomodar mais insumos, organizar melhor os fluxos operacionais e atender com maior eficiência todas as áreas da companhia.

O almoxarifado é utilizado por todo o terminal, mas atende principalmente a equipe de Manutenção, responsável por garantir o funcionamento correto de equipamentos críticos, e que demanda itens como pneus, cabos de aço, cabos elétricos, radiadores, motores, componentes de TI, EPIs e materiais de limpeza. Segundo Lígia Bahr, gerente de suprimentos da TCP, empresa que administra o terminal, o crescimento das operações, das equipes e da complexidade logística tornaram a modernização indispensável.

“A expansão e a reorganização do espaço elevam os padrões de segurança, capacidade e controle. Com fluxos separados de entrada e saída, novos sistemas de armazenagem e um layout mais inteligente, ganhamos eficiência, organização e melhores condições de trabalho para todos que utilizam o almoxarifado”, afirma.

Além de ampliar a área útil, o projeto incorporou novas tecnologias, como sistemas push back e cantilever, automação das portas guilhotinas e iluminação LED, elevando o nível de eficiência e organização do espaço. O push back, baseado em pistas inclinadas com carrinhos, permite armazenagem de alta densidade; e o cantilever, composto por estruturas em formato de “braços”, facilita o armazenamento de itens longos e pesados. Já as portas guilhotinas, que se movem verticalmente, aumentam a segurança das operações. A modernização também envolveu melhorias na ventilação da área administrativa, além da renovação de escritórios e copa.

Para Caio Leite, gerente de engenharia da TCP, a expansão foi projetada para acompanhar o ritmo de crescimento do terminal. “O novo almoxarifado está alinhado à evolução da TCP e às demandas crescentes de nossas operações. É uma estrutura construída para sustentar o presente e preparada para suportar as próximas fases de expansão. Ganhamos uma instalação mais moderna, segura e eficiente, à altura da escala e da complexidade que o terminal vem alcançando”, destaca.

Investimentos em infraestrutura e equipamentos

Estrutura do novo almoxarifado da TCP permite armazenagem mais eficiente e organizada de insumos.

Nos dois últimos anos, a TCP concluiu uma série de obras de expansão e adquiriu novos equipamentos. A frota de máquinas, por exemplo, foi ampliada significativamente, tornando-se uma das maiores entre os portos brasileiros. O número de terminal tractors passou de 52 para 69 e o de guindastes pórticos sobre pneus (RTG) subiu de 29 para 40.

A entrega da megaobra de ampliação em 45% da área para armazenagem de contêineres refrigerados (reefer), que passou de 3.624 para 5.268 tomadas, tornando a TCP o terminal portuário com o maior pátio reefer da América do Sul, e a instalação do terceiro scanner para inspeção de cargas foram alguns dos investimentos em infraestrutura que também representaram um aumento na demanda por disponibilidade de suprimentos no almoxarifado.

“Com tantas obras e modernizações entregues nos últimos anos, era essencial que o almoxarifado avançasse na mesma proporção. Para a área de Suprimentos, ganhar um espaço mais estruturado e equipado significa apoiar melhor todas as áreas internas e garantir que o terminal tenha os insumos e materiais necessários para operar em alta performance”, conclui Lígia.