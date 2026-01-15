Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Publicidade

TCP inaugura novo almoxarifado após investimento de R$ 6,3 milhões

Redação

Nova estrutura mais que dobra a capacidade de armazenagem e reforça a eficiência operacional do terminal

Fotos: Divulgação

O Terminal de Contêineres de Paranaguá inaugurou nesta terça-feira (13) seu novo almoxarifado. O espaço passou de 633 m² para 1.358,1 m², um aumento de 114% na área de armazenagem, resultado de um investimento total de R$ 6,3 milhões — sendo R$ 5,6 milhões em obras civis e mais de R$ 700 mil em novos porta-paletes A ampliação permite acomodar mais insumos, organizar melhor os fluxos operacionais e atender com maior eficiência todas as áreas da companhia. 

O almoxarifado é utilizado por todo o terminal, mas atende principalmente a equipe de Manutenção, responsável por garantir o funcionamento correto de equipamentos críticos, e que demanda itens como pneus, cabos de aço, cabos elétricos, radiadores, motores, componentes de TI, EPIs e materiais de limpeza. Segundo Lígia Bahr, gerente de suprimentos da TCP, empresa que administra o terminal, o crescimento das operações, das equipes e da complexidade logística tornaram a modernização indispensável. 

“A expansão e a reorganização do espaço elevam os padrões de segurança, capacidade e controle. Com fluxos separados de entrada e saída, novos sistemas de armazenagem e um layout mais inteligente, ganhamos eficiência, organização e melhores condições de trabalho para todos que utilizam o almoxarifado”, afirma.

Além de ampliar a área útil, o projeto incorporou novas tecnologias, como sistemas push back e cantilever, automação das portas guilhotinas e iluminação LED, elevando o nível de eficiência e organização do espaço. O push back, baseado em pistas inclinadas com carrinhos, permite armazenagem de alta densidade; e o cantilever, composto por estruturas em formato de “braços”, facilita o armazenamento de itens longos e pesados. Já as portas guilhotinas, que se movem verticalmente, aumentam a segurança das operações. A modernização também envolveu melhorias na ventilação da área administrativa, além da renovação de escritórios e copa. 

Para Caio Leite, gerente de engenharia da TCP, a expansão foi projetada para acompanhar o ritmo de crescimento do terminal.  “O novo almoxarifado está alinhado à evolução da TCP e às demandas crescentes de nossas operações. É uma estrutura construída para sustentar o presente e preparada para suportar as próximas fases de expansão. Ganhamos uma instalação mais moderna, segura e eficiente, à altura da escala e da complexidade que o terminal vem alcançando”, destaca.

Investimentos em infraestrutura e equipamentos

Estrutura do novo almoxarifado da TCP permite armazenagem mais eficiente e organizada de insumos.

Nos dois últimos anos, a TCP concluiu uma série de obras de expansão e adquiriu novos equipamentos. A frota de máquinas, por exemplo, foi ampliada significativamente, tornando-se uma das maiores entre os portos brasileiros. O número de terminal tractors passou de 52 para 69 e o de guindastes pórticos sobre pneus (RTG) subiu de 29 para 40.

A entrega da megaobra de ampliação em 45% da área para armazenagem de contêineres refrigerados (reefer), que passou de 3.624 para 5.268 tomadas, tornando a TCP o terminal portuário com o maior pátio reefer da América do Sul, e a instalação do terceiro scanner para inspeção de cargas foram alguns dos investimentos em infraestrutura que também representaram um aumento na demanda por disponibilidade de suprimentos no almoxarifado.

“Com tantas obras e modernizações entregues nos últimos anos, era essencial que o almoxarifado avançasse na mesma proporção. Para a área de Suprimentos, ganhar um espaço mais estruturado e equipado significa apoiar melhor todas as áreas internas e garantir que o terminal tenha os insumos e materiais necessários para operar em alta performance”, conclui Lígia.

Redação
Leia também
Paranaguá

Portos paranaenses lideram crescimento no Brasil em 2025

Paranaguá

TCP planta mais de 600 árvores nativas em bairros de Paranaguá

Paranaguá

TCP alcança movimentação de 1.6 milhão de TEUs

Paranaguá

Maior obra pública portuária do Brasil atinge marca de 80%

Paranaguá

Porto de Paranaguá recebe cruzeiro internacional e amplia visibilidade do turismo do Paraná

Paranaguá

TCP recebe classificação máxima no Selo Clima Paraná