Portos do Paraná investiu mais de R$ 31 milhões em projetos socioambientais em 2025

Aportes abrangem ações de preparação e prevenção de emergências, execução de monitoramentos ambientais, saneamento ecológico, limpezas urbanas e iniciativas comunitárias

Programas ambientais e socioambientais da Portos do Paraná destinaram mais de R$ 31 milhões em ações no litoral paranaense, em 2025. Os programas ambientais focados em preparação e prevenção de emergências lideraram os investimentos nesse ano, recebendo mais de R$ 8 milhões. Parte desse valor foi utilizado na aquisição de um caminhão Auto Bomba Tanque (ABT) dedicado ao combate a incêndio e no incremento da equipe de atendimento a emergências, como bombeiros civis para atuação 24h no cais.

Outro investimento relevante foi a manutenção e operacionalização do Centro de Despetrolização de Fauna, no valor de R$ 2 milhões, que atua no resgate a animais atingidos por eventual vazamento de óleo. Neste Centro, existe um ambulatório, cozinha, espaço de reabilitação e descontaminação de fauna, uma sala de necropsia e uma lavanderia para higienizar toalhas e equipamentos a serem utilizados no atendimento aos animais.

O segundo lugar em volume de investimentos em 2025 corresponde ao serviço de execução dos programas ambientais previstos na licença de operação dos Portos do Paraná. Foram mais de R$ 6,6 milhões aplicados no monitoramento e gerenciamento ambiental periódico da Baía de Paranaguá, como por exemplo as campanhas trimestrais desde a coleta e análise de água e sedimentos. “Destacamos que todos os dados coletados são públicos e a população pode ter acesso aos mesmos solicitando por meio da ouvidoria da Portos do Paraná”, explicou o gerente de Meio da Ambiente da Portos do Paraná, Thales Trevisan.

A limpeza das vias nas áreas portuárias, e as atividades de manutenção de poda e roçada de áreas da poligonal, receberam mais de R$ 6,2 milhões em investimentos. Estes serviços diminuem acidentes de trânsito nas vias, previnem a proliferação de pragas e reduzem o risco de outros incidentes.

Saneamento ecológico

Foto: Portos do Paraná / Divulgação

O restante dos investimentos realizados pela Diretoria de Meio Ambiente em 2025 envolve outras ações socioambientais, com destaque para o convênio que envolve a instalação de sistemas de saneamento ecológico nas casas dos moradores residentes da Ilha de Eufrasina. O projeto é realizado em parceria com a Universidade Federal do Paraná no valor de R$ 1,7 milhões. “Temos orgulho em dizer que o projeto Comunidades Sustentáveis foi recentemente ampliado por mais 2 anos, e que temos o objetivo de levá-lo para outras comunidades e iniciar experimentos com o cultivo de ostras na baía”, informou Trevisan.

A iniciativa já instalou 60 sistemas descentralizados de tratamento de esgoto na comunidade local e promoveu oficinas, treinamentos e ações de educação ambiental com os moradores locais, beneficiando diretamente a melhoria da qualidade de vida nessa região.

O projeto foi apresentado pela diretoria de Meio Ambiente na COP 30, realizada em Belém no Pará. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima é considerada o maior evento global de discussão sobre as mudanças climáticas. Ainda, o mesmo também foi premiado em segundo lugar na categoria Excelência em Práticas Ambientais no AAPA Lighthouse Awards, a mais importante premiação portuária do mundo.

Paranaguá Mais Cores

Foto: Alan Posas

Outro programa socioambiental apoiado pela empresa pública é o Paranaguá Mais Cores (Pguá + Cores), liderado pelo artista Gio Negromonte, que realiza pinturas e colagens em áreas públicas, estimulando o turismo e a conscientização ambiental. Em abril do ano passado, a Portos do Paraná realizou a ação de limpeza da passarela que conecta a Ilha dos Valadares ao continente, para ser pintada por voluntários.

No final do ano, as cores e tintas foram aplicadas na comunidade da Ilha de Eufrasina, que inaugurou o projeto Ilhas Mais Cores. Diversas oficinas foram realizadas com alunos e moradores da região tendo como temas principais o caranguejo e o manguezal, abordando a relação entre arte e educação ambiental. Também foi concretizado o projeto Retratos Caiçaras, que realiza colagem de fotos sobre os moradores e saberes tradicionais da ilha em ambientes públicos da Ilha de Eufrasina.

Primeiro foram tiradas fotos dos saberes tradicionais, da pesca, das farinheiras e dos fazedores de vassoura. Com a impressão dessas imagens foi feita a colagem de cinco painéis de arte urbana, na técnica de lambe-lambe (arte urbana que consiste em colar cartazes, pôsteres ou imagens impressas em locais públicos). “O patrocínio da Portos do Paraná foi essencial para viabilizar e dinamizar nossas atividades. A comunidade conseguiu se ver representada, é uma arte para as novas gerações poderem ver e se espelhar”, afirmou Gio Negromonte.

Aquário de Paranaguá

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

As áreas destinadas aos pinguins-de-magalhães e a mais de 200 peixes do Aquário de Paranaguá estão passando por uma ampla reforma desde 2025, após o patrocínio da Autoridade Portuária para o projeto “Apadrinhe o Seu Recinto”.

Com os recursos que vem sendo obtidos com o patrocínio da Portos do Paraná, os espaços “Oceano” e “Pinguinário” já receberam aparelhos de TV, que exibem um resumo sobre os animais nos tanques e informações sobre a vida marinha. Também estão sendo feitas pinturas e outras ações de manutenção, como o polimento do vidro para melhorar a visualização dos pinguins.

A iluminação já passou por reparos, além do andamento do projeto para a criação de um ambiente imersivo que remeterá à região da Patagônia, local de origem dos pinguins, que fica entre a Argentina e o Chile. Também foi feita a compra de alguns equipamentos que ajudam no sistema de filtragem do principal espaço do aquário, o “Oceano”.