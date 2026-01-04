Cross Games abrem programação da Arena de Esportes do Verão Maior Paraná

Organizado pela Federação Paranaense de Funcional Fitness, o evento conta com apoio do Governo do Estado e integra a agenda dos Jogos de Aventura e Natureza do Verão Maior Paraná

Fotos: Eduardo Bulka / SEES-PR

Os Cross Games deram início, neste sábado (3), à programação de grandes eventos da Arena de Esportes do Verão Maior Paraná, localizada na praia de Caiobá, em Matinhos, reunindo mais de 170 atletas e atraindo um público superior a 600 pessoas ao longo do dia. As competições seguem neste domingo (4), no mesmo local, com entrada gratuita.

Organizado pela Federação Paranaense de Funcional Fitness, o evento conta com apoio do Governo do Estado e integra a agenda dos Jogos de Aventura e Natureza do Verão Maior Paraná. A disputa é o primeiro de uma série de eventos que ocuparão a arena até o mês de março, com apoio de parceiros como a Copel, Portos do Paraná e UniBrasil.

Além de movimentar o Litoral com competições de alto nível técnico, os Cross Games também têm relevância esportiva nacional e internacional, valendo pontuação para o ranking brasileiro e eventos fora do país. A competição é transmitida ao vivo pelo canal oficial da Secretaria de Estado do Esporte (SEES) no YouTube.

Para o diretor de Fomento e Promoção do Esporte da SEES, Clesio Prado, o evento simboliza o início de um verão esportivo marcado por integração e estrutura. “Começamos com o pé direito, com um evento de conotação nacional e internacional, gratuito e acessível, valorizando todas as entidades envolvidas para que o veranista e moradores possam curtir o esporte com qualidade”, destacou.

O presidente da Federação Paranaense de Funcional Fitness, Diogo ‘Barba’ Siqueira, ressaltou a parceria de longa data com o Governo do Estado e a evolução da estrutura oferecida. “O evento está sensacional. Já são cinco anos de apoio do Governo do Estado, rodando o Paraná inteiro, e a estrutura está fenomenal graças a esse incentivo intenso”, afirmou.

COMPETIÇÃO – Os Cross Games reúnem atletas de diferentes idades e níveis técnicos em uma competição que tem como base o treinamento funcional de alta intensidade, combinando força, resistência, agilidade e estratégia.

As disputas ocorreram por meio da execução de exercícios específicos organizados em rounds compostos por diferentes WOD (Work of the Day, ou trabalho do dia), que integram um conjunto de atividades a serem realizadas em tempo cronometrado.

A competição foi estruturada em diversas categorias, contemplando desde duplas das classes scale, amador e mista, até provas individuais nas categorias teens, master, RX e elite, nos naipes masculino e feminino.

ESPAÇO – A Arena de Esportes do Verão Paraná segue como um dos principais espaços de vivência esportiva da temporada, reunindo competições, lazer e entretenimento em um ambiente preparado para receber atletas, familiares e turistas. A programação completa segue até março, consolidando o Verão Maior Paraná como uma das maiores iniciativas esportivas e turísticas do Estado.

ESPORTE QUE UNE GERAÇÕES – A atleta Juliana Rocha Guimarães, de 36 anos, participou do Cross Games ao lado da filha Ingrid, de 12 anos, que fez sua primeira competição oficial após um ano e três meses de contato com o crossfit, influenciada pela mãe.

Juliana destacou a qualidade da estrutura e o incentivo do Governo do Estado ao esporte desde a base. “É o futuro. Não é só atividade física. Com incentivo e estrutura, essas crianças podem se tornar profissionais também”, afirmou. E deixou um convite a quem ainda tem receio de participar da modalidade. “O crossfit é maravilhoso. Venham conhecer, vocês vão se apaixonar como a gente”.

Arena de Esportes do Verão Maior Paraná

Posto fixo de Caiobá

Av. Atlântica, entre as ruas Apucarana, Paranaguá e Ponta Grossa