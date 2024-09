Estado publica edital para reestruturação da orla de Pontal do Paraná

Imagens: IAT

O Governo do Paraná publicou nesta quarta-feira (25) o edital de licitação das obras de reestruturação da orla de Pontal do Paraná. A abertura de envelopes com as propostas está programada para 23 de dezembro. A concorrência eletrônica visa contratar uma empresa especializada em arquitetura e engenharia para elaborar os projetos e executar as obras. O orçamento detalhado do projeto é sigiloso, conforme a legislação.

A nova orla de Pontal do Paraná será revitalizada ao longo de 3,7 quilômetros, entre os balneários de Monções – no limite com o município de Matinhos – e Canoas. O projeto inclui novo calçamento, pista para corrida, ciclovia, quiosques e áreas de lazer. Também serão implementadas sinalizações, passarelas para pedestres e dispositivos de acessibilidade, todos com foco na valorização do espaço público e na promoção do turismo.

O projeto ainda prevê a modernização do molhe e guia de corrente localizados na desembocadura do canal artificial do DNOS, no balneário de Pontal do Sul.

Matinhos e Pontal – O secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, ressaltou que, depois de Matinhos, chegou a vez de Pontal do Paraná ser requalificada, com suporte do Governo do Estado, em parceria com a prefeitura.

“A área prevista para obras é uma pérola de Pontal do Paraná, começa em Praia de Leste e se estende a Ipanema. Essa revitalização trará diversos equipamentos urbanos, de uma via beira-mar, pista de caminhada, ciclovia, revitalização da avenida, que vai fazer com que haja uma grande moldura para toda a beleza natural, uma grande vitória da população”, complementa Souza.

Projeto – As primeiras licenças ambientais necessárias para o início das obras já foram emitidas pelo Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Sedest, que também será responsável pela condução da licitação. A concepção do projeto é da Paraná Projetos, serviço autônomo ligado à Secretaria do Planejamento.

Os interessados em participar da licitação poderão acessar o edital na plataforma Compras Paraná. O processo de licitação será seguido por uma análise dos documentos apresentados pelas empresas concorrentes, visando a seleção da melhor proposta.